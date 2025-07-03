Галустян поразил поклонников резкой сменой имиджа

Актер и юморист Михаил Галустян поразил фанатов кардинальной сменой имиджа, представ в новом видео без своей знаменитой бороды. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сопроводив его шутливой подписью, в которой назвал себя «ягненочком».

Ну ягненочек просто, — пошутил Галустян.

Поклонники активно прокомментировали обновленный образ артиста. Многие отметили, что без бороды Галустян выглядит значительно моложе, сравнивая его с подростком или персонажем Мистером Бином. Некоторые пользователи в шутку спрашивали, куда «пропал Михаил», а другие назвали его «мальчиком-ягодкой», подчеркивая эффект омоложения.

Ранее вернувшаяся из Италии в Россию актриса Юлия Снигирь радикально сменила имидж. В соцсетях она поделилась кадром, на котором видно, как знаменитость стала брюнеткой. Снигирь была окрашена в блонд почти четыре месяца. Снимок в новом образе она сделала в салоне автомобиля, почти без макияжа и с серьгами-кольцами в ушах.