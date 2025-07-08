«Три снайпера»: Кашин с юмором отреагировал на угрозы убийством в гримерке

Музыкант и автор песни «Город» Павел Кашин заявил, что не воспринял ситуацию с ворвавшимся в его гримерку мужчиной всерьез, поскольку неизвестный лишь предупредил о снайперах, а не угрожал напрямую. В беседе с NEWS.ru он также подчеркнул, что желает пожить на свете подольше, так как намерен узнать о самых лучших гитарах.

Мужчина просто вошел ко мне в гримерку. Фраза была такая: «Вы заказаны, вас убьют, три снайпера вас ждут». Полиция не нашла причины его задерживать, так как он не угрожал мне, а предупредил. Я не беспокоюсь за это, так как я пожил нормально. Хотелось бы, конечно, с гитарами разобраться. Я бы хотел еще пару лет посмотреть, какая из них лучшая. Гитары — лучше женщин. Так и напишите, — высказался Кашин.

Ранее стало известно, что Кашину пригрозили убийством во время концерта в Москве. Инцидент произошел в «Академ Джаз Клубе» на проспекте Мира, где артист выступал перед зрителями. В перерыве к Кашину зашел неизвестный и попросил перебинтовать ногу, так как на крышах находятся три снайпера, якобы охотившихся за артистом.