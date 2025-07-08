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08 июля 2025 в 11:59

Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше

Музыканту Павлу Кашину пригрозили убийством во время концерта в Москве

Павел Кашин Павел Кашин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыканту и автору песни «Город» Павлу Кашину пригрозили убийством во время концерта в Москве, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел в «Академ Джаз Клубе» на проспекте Мира, где артист выступал перед зрителями.

По данным канала, в перерыве к Кашину зашел неизвестный и попросил перебинтовать ногу, так как на крышах находятся три снайпера, охотившихся за артистом. После этих слов мужчина вышел, ничего не объяснив.

На место были вызваны сотрудники полиции. Правоохранители осмотрели помещения клуба, а также соседние здания, но признаков угроз или подозрительных лиц не обнаружили. По факту случившегося начата проверка.

Ранее в Копейске Челябинской области произошел взрыв, в результате которого 60-летнему мужчине ампутировали кисти рук. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении боеприпасов. При обыске в квартире пострадавшего обнаружили обрез ружья, компоненты патронов и порох.

До этого писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин, переживший покушение в 2023 году, рассказал, что остался жив благодаря ошибке исполнителя — украинского диверсанта-самоучки. Тот закопал мину слишком глубоко, так как, вероятно, опасался обнаружения, из-за чего основная сила взрыва ушла в землю.

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