Прилепин признался, что выжил при покушении из-за ошибки Прилепин заявил, что он пережил взрыв из-за ошибки преступника

Писатель, политический деятель и офицер Росгвардии Захар Прилепин, которому 7 июля исполняется 50 лет, рассказал, что ему удалось выжить при покушении благодаря ошибке преступника. Гражданин Украины Александр Пермяков, осужденный за покушение, оказался сапером-самоучкой. По словам Прилепина, которые приводит ТАСС, украинец зарыл мину слишком глубоко.

Дистанционное управление. Вот здесь была зарыта мина. Он лежал в метрах 150–200 отсюда, там такая низинка, за деревом лежал, нажал кнопочку, все взорвалось. Так как он был сапер-самоучка, из Киева ему объясняли, он зарыл слишком глубоко мину, первая сила взрыва ушла в землю. Их обычно чуть-чуть присыпают, совсем немножко, — рассказал писатель.

Прилепин предположил, что украинец, по всей видимости, боялся, что мину заметят. По этой причине он и зарыл ее поглубже. По словам офицера, он пытается найти рациональное объяснение произошедшего.

Прилепин также рассказал о мечте прогуляться по Крещатику в Киеве на правах русского человека после окончания СВО. Он напомнил, что украинская столица является русским городом, где русские люди имеют полное право находиться и жить.