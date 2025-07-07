«Хотел бы попасть в Киев»: Прилепин рассказал о единственной мечте Прилепин рассказал о мечте прогуляться по Крещатику на правах русского человека

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин, отмечающий 7 июля 50-летие, рассказал NEWS.ru о мечте прогуляться по Крещатику в Киеве на правах русского человека после завершения специальной военной операции. Прилепин напомнил, что Киев является русским городом, где русские люди имеют полное право и находиться, и жить.

Я, конечно, хотел бы попасть в Киев и пройтись по Крещатику на правах русского человека в русском городе. Это безусловно. А все остальное мне дано с избытком, — признался Прилепин, отвечая на вопрос о том, какой подарок хотел бы получить в юбилей.

По его словам, другой мечты у него нет. Писатель добавил, что в целом «пусть останется, как есть».

Все, что нужно себе подарить, я подарил уже в вещественном смысле… Никаких иных подарков для получения приступа счастья мне и придумать невозможно, кроме того, чтобы сохранили, как все есть, — резюмировал Прилепин.

Ранее Прилепин заявил, что проблемы военнослужащих ВС России должны решаться без бюрократии в рамках «единого окна». Он подчеркнул, что именно так можно решить многочисленные вопросы, касающиеся выплат по ранению, гибели, отпусков.

Также писатель выразил мнение, что артистам-иноагентам, желающим вернуться в РФ, придется сначала выполнить все требования закона. По его словам, никто не собирается их арестовывать.