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02 июля 2025 в 18:40

Мужчине оторвало руки во время прогулки с подозрительной коробкой

Коробка взорвалась в руках у мужчины в Челябинской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коробка взорвалась в руках у мужчины в городе Копейске Челябинской области, ему ампутировали кисти рук, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении боеприпасов.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов), — говорится в сообщении.

В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел около 13:00 по местному времени (11:00 мск). Пострадавшим оказался 60-летний местный житель, его госпитализировали.

При обыске в его квартире следователи обнаружили обрез охотничьего ружья, составные части патронов и две банки с компонентами пороха. В настоящее время эксперты собирают дополнительную информацию, чтобы установить мотивы мужчины.

Ранее сообщалось о взрыве машины в центре Москвы. ЧП произошло в Старопименовском переулке, в результате пожара сгорели минимум два автомобиля. По предварительным данным, в загоревшейся машине мог находиться 80-летний ветеран КГБ.

Челябинская область
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Копейск
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Следственный комитет
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МВД
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