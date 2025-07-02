Машина взорвалась в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, ЧП произошло в Старопименовском переулке.

Как рассказали очевидцы, было слышно несколько взрывов. Отмечается, что в результате пожара сгорели минимум два автомобиля. На месте работают сотрудники экстренных служб. Судя по кадрам с места событий, больше всего пострадал капот одной из машин.

Ранее в Москве произошел взрыв дизельного котла, установленного в контейнере возле отеля «Перово Плаза». Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение в отеле. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

До этого в столичном торговом центре «Мегаполис» на третьем этаже произошло возгорание. Поступила информация о сильном задымлении внутри здания.

Жители Нефтекамска заявили о взрыве на заправке на Дорожной улице. По словам горожан, АЗС ремонтируют уже несколько месяцев. Горожане заметили, как одного человека медики увезли с контузией. Жители также рассказали, что к месту происшествия были направлены экстренные службы.