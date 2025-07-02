Стало известно, кто находился в салоне загоревшейся в центре Москвы машины

Стало известно, кто находился в салоне загоревшейся в центре Москвы машины Mash: в загоревшейся в центре Москвы машине находился 80-летний ветеран КГБ

В машине, которая загорелась в центре Москвы, находился 80-летний ветеран КГБ, сообщил Telegram-канал Mash. Из салона автомобиля его вытащила дочь, которой и принадлежало транспортное средство.

Канал отметил, что во время пожара очевидцы слышали громкие хлопки. Также сообщается, что в июне владелица машины заправляла кондиционер и меняла сигнализацию.

Ранее сообщалось о взрыве машины в центре Москвы. ЧП произошло в Старопименовском переулке. Отмечается, что в результате пожара сгорели минимум два автомобиля. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Корреспондент NEWS.ru представил кадры пожара в центре Москвы после взрыва авто. На них видны последствия инцидента: одно авто полностью уничтожено, второе серьезно пострадало. Автомобили на видео, залитые пожарной пеной, сильно обгорели. Среди уничтоженных машин — Nissan Qashqai и Ford Explorer. У последнего полностью разрушен капот и выбито лобовое стекло.

До этого в столице произошел взрыв дизельного котла, установленного в контейнере возле отеля «Перово Плаза». Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение в отеле.