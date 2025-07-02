Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 17:50

Стало известно, кто находился в салоне загоревшейся в центре Москвы машины

Mash: в загоревшейся в центре Москвы машине находился 80-летний ветеран КГБ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В машине, которая загорелась в центре Москвы, находился 80-летний ветеран КГБ, сообщил Telegram-канал Mash. Из салона автомобиля его вытащила дочь, которой и принадлежало транспортное средство.

Канал отметил, что во время пожара очевидцы слышали громкие хлопки. Также сообщается, что в июне владелица машины заправляла кондиционер и меняла сигнализацию.

Ранее сообщалось о взрыве машины в центре Москвы. ЧП произошло в Старопименовском переулке. Отмечается, что в результате пожара сгорели минимум два автомобиля. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Корреспондент NEWS.ru представил кадры пожара в центре Москвы после взрыва авто. На них видны последствия инцидента: одно авто полностью уничтожено, второе серьезно пострадало. Автомобили на видео, залитые пожарной пеной, сильно обгорели. Среди уничтоженных машин — Nissan Qashqai и Ford Explorer. У последнего полностью разрушен капот и выбито лобовое стекло.

До этого в столице произошел взрыв дизельного котла, установленного в контейнере возле отеля «Перово Плаза». Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение в отеле.

Россия
Москва
пожары
машины
ветераны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.