Последствия мощного взрыва в Москве сняли на видео

Последствия мощного взрыва в Москве сняли на видео NEWS.ru публикует кадры последствий сильного взрыва в Москве

Корреспондент NEWS.ru представил кадры пожара в центре Москвы после взрыва авто. На них видны последствия инцидента: одно авто полностью уничтожено, второе серьезно пострадало.

Автомобили на видео, залитые пожарной пеной, сильно обгорели. Среди уничтоженных машин — Nissan Qashqai и Ford Explorer. У последнего полностью разрушен капот и выбито лобовое стекло. На месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в Старопименовском переулке. Очевидцы слышали несколько взрывов.

Также в столице произошел взрыв дизельного котла, установленного в контейнере возле отеля «Перово Плаза». Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение в отеле. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Кроме того, в Москве зафиксировано возгорание в районе Воробьевых гор, там начался пожар на строительной площадке горнолыжного комплекса. На опубликованных кадрах виден густой дым, поднимающийся на фоне главного корпуса МГУ.