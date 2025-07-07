Брухунова впервые показала детей от Петросяна

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото детей от супруга в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Женщина впервые показала, как растут двое сыновей.

На фото запечатлены два темноволосых мальчика в светлых пижамах. Кадр сделан в квартире, стены которой увешаны картинами. Фото появилось в сторис Брухуновой, где не видны комментарии пользователей.

Ранее супруга Петросяна опубликовала букет пионов, которые ей подарил муж. Брухунова также сняла записку с трогательным содержанием, где артист признается ей в любви.

Стилист Анастасия Попкова, оценивая образы жена юмориста, отметила, что наряды не сочетались с ее типом внешности. Эксперт уточнила, что это было до брака с Петросяном. По мнению Попковой, до свадьбы у Брухуновой отсутствовала индивидуальность и одежда не сидела по фигуре.

Известный продюсер Сергей Дворцов заявлял, что жена Петросяна манипулирует своим мужем. По его мнению, супруга рассорила артиста со всеми друзьями, чтобы контролировать не только его, но и финансовые потоки.