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17 июля 2025 в 12:37

Режиссер фильма «Мастер и Маргарита» скончался в Крыму

Кинорежиссер Юрий Кара умер в 70 лет в Крыму

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Советский и российский кинорежиссер Юрий Кара, известный по фильмам «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», умер в Ялте, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, у 70-летнего заслуженного деятеля искусств РФ случился инфаркт.

После перенесенного в прошлом году инфаркта Кара жаловался на его последствия. Информации о месте и времени прощании пока нет.

Кара родился в Донецке в 1954 году. Он окончил МИСиС, работал инженером-радиофизиком и защитил кандидатскую. В 1980-х круто изменил вектор — поступил во ВГИК и быстро стал заметной фигурой. Позже он снял один из самых дорогих фильмов 90-х — «Мастера и Маргариту», но из-за конфликта с продюсерами картина вышла лишь через 17 лет.

С годами режиссер стал все более заметен в политике: он поддержал присоединение Крыма, выступал против западного кино и оказался в санкционных списках Украины и ЕС. Кара стал заслуженным деятелем искусств и получил несколько госнаград.

Ранее стало известно о смерти режиссера Александра Митты. Как сообщил его сын, 92-летний народный артист России боролся с онкологическим заболеванием. Последние две недели Митта провел в больнице. Дата и место прощания с ним еще не объявлены.

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