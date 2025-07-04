Убыточный бизнес, Зеленский, теракт на концерте: как живет Павел Воля

Стендап-комик Павел Воля продолжает творческую деятельность. Он уже много лет ведет юмористическое шоу Comedy Club, а также другие развлекательные программы. Что известно о жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Правда ли, что бизнес Павла Воли оказался убыточным

В июне 2025 года KP.RU сообщило, что известный телеведущий и комик Павел Воля ликвидирует свою компанию ООО «Где шоу?». Фирма, занимавшаяся бронированием, интернет-торговлей и курьерской деятельностью, перестала приносить прибыль.

ООО «Где шоу?» показало прибыль в 3,5 млн рублей в 2020 году, однако к 2024 году убытки составили 78 тысяч рублей. У Павла Воли остались ИП и еще три фирмы, две из которых также убыточны.

Как писало издание URA.ru, годовой доход шоумена оценивается примерно в 160 млн рублей, что позволило ему войти в первую сотню самых высокооплачиваемых знаменитостей РФ.

Шоумен активно развивает собственные бизнес-проекты. Он создал торговую марку Volya Wear, выпустившую уже три линейки одежды. Также вместе с женой запустил образовательную платформу «Сила Воли», предлагающую онлайн-курсы.

Что за ЧП произошло с Павлом Волей в Калининграде

2 июля Воля в своем Telegram-канале рассказал, как собирался прокатиться на арендованной лодке в ходе поездки в Калининград и едва не пошел вместе с ней ко дну. В городе у Воли были запланированы два концерта.

После нескольких видео, в которых актер выражает восхищение погодой и достопримечательностями города, он опубликовал ролик, докладывающем о неудачном инциденте и показывающем полузатопленную лодку. По словам Воли, судно начало идти ко дну через три минуты после того, как артист зашел на борт с кем-то из спутников.

«Мы еле выпрыгнули», — признался артист.

Он рассказал, что судно привязали веревкой к пристани, чтобы оно не тонуло дальше. Также Воля выразил благодарность местному жителю, помогавшему ему в «спасении», и отметил, что он придет на один из концертов.

Кто готовил теракт на концерте Павла Воли

Telegram-канал Baza сообщил, что уроженец Центральной Азии, планировавший теракт в Пятигорске, намеревался совершить его на концерте Павла Воли. Как заявил сам комик, выступление в ДК «София» было отменено за несколько часов по техническим причинам.

«Концерт в Пятигорске отменен по техническим причинам. Ребята, мне очень жаль. Мы с вами обязательно встретимся в следующий раз», — написал Воля в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба МВД подтвердила, что теракт был предотвращен на концерте известного артиста, но не уточнила, какого именно. Там добавили, что террорист вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на украинской территории. По месту его жительства были найдены бутылки с зажигательной смесью.

Как Воля относится к СВО

После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Воля не высказывался на эту тему. Но в марте 2022 года в своем Telegram-канале он признался, что не мог заставить себя публиковать веселые посты.

Юморист призвал проявлять заботу о ближних и оказывать им поддержку. Он подчеркивал, что раньше помогал людям, но не афишировал это, но теперь все изменилось.

«Раньше я таких постов не делал. Помогал тихонько. Но раньше и такой ситуации не было. Хватало своих ресурсов, сторис и помощи людей. Но сейчас правда ситуация изменилась. Одного меня и моей скромной тишины недостаточно. Нужны мы все. Все, кто сможет», — подчеркивал комик.

Открыто свою позицию Воля не выражал. Украинские СМИ сообщали, что Воля был в зоне СВО и встречался с российскими военными в Авдеевке. Официального подтверждения этой информации не было, Воля не комментировал эти сообщения.

Кроме того, шоумен не упускал возможности пошутить над уехавшими из России звездами.

В 2023 году в Telegram-канале «Небожена» было опубликовано видео, на котором Воля выражает свое одобрение в адрес Зеленского. В этом видео комик обращается к бывшему артисту, называя его «пацаном», поскольку именно таким он его знал.

«Крутой, веселый, классный парень, офигенный смешной чувак, классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды. Веселый, добрый в общении, офигенный пацан. Я говорю „пацан“, потому что я его таким знал. Мы давно очень не виделись. Теперь это президент страны», — сказал Павел Воля.

Юморист работал с Зеленским в кино. Известно об их трех совместных проектах: «Служебный роман. Наше время», «Любовь в большом городе — 2» и «Слава богу, ты пришел!».

Как сложилась личная жизнь Павла Воли

Уже более 10 лет Воля состоит в счастливом браке с гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой. В своих интервью шоумен неизменно подчеркивает, что испытывает к супруге глубокие чувства и трепетное отношение. И Ляйсан отвечает ему взаимностью.

Пара воспитывает сына Роберта и дочь Софию. Во время шоу «Дерзкая готовка», в котором принимала участие блогер и супруга рэпера ST Ассоль, Утяшева призналась, что родила бы от Воли еще одного ребенка.

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