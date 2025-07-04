Работа в РФ, алкоголь, тюрьма: как жил звезда «Убить Билла» Майкл Мэдсен

Звезда фильмов культового режиссера Квентина Тарантино Майкл Мэдсен скончался на 68-м году жизни. Как жил и умер актер, что известно о его работе в России?

Что известно о смерти Майкла Мэдсена

О смерти Майкла Мэдсена, сыгравшего мистера Блондина в криминальной драме Квентина Тарантино «Бешеные псы» 1992 года, стало известно 3 июля. Звезду обнаружили дома без признаков жизни.

«Популярный характерный актер, наиболее известный по ролям ухмыляющихся крутых парней в фильмах Квентина Тарантино „Бешеные псы“ и „Убить Билла. Фильм 2“, скончался в четверг утром», — сказано в материале NBC News.

Менеджер актера Рон Смит заявил, что Мэдсен умер, предварительно, из-за остановки сердца.

Управление шерифа округа Лос-Анджелес, расследующее обстоятельства смерти, заявило, что, по предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам. Признаков насильственных действий не обнаружено.

У Мэдсена остались нереализованные творческие планы. Его менеджеры Сьюзан Феррис и Рон Смит, а также публицист Лиз Родригес утверждают, что он «проделал невероятную работу» с независимым кино. Актер также готовился выпустить новую книгу под названием «Слезы по моему отцу: мысли и стихи преступника».

Как сложилась карьера Майкла Мэдсена

Мэдсен родился 25 сентября 1958 года в Чикаго, штат Иллинойс.

Когда Мэдсен был подростком, он связался с нехорошей компанией и в 14 лет стал лидером уличной группировки — его пособники совершали различные преступления, такие как кражи в магазинах, угоны автомобилей и другое.

Родственники пытались воздействовать на поведение Майкла, но это не предотвратило его заключение в тюрьму. Отбыв несколько лет в колонии, он вышел оттуда другим человеком и обратился к творчеству.

В 1977 году Мэдсен перебрался в Лос-Анджелес и начал свою карьеру с эпизодических ролей. Но настоящий успех пришел к нему в начале 1990-х. В фильме «Тельма и Луиза» он сыграл обаятельного Джимми Леннокса, а затем получил роль, которая принесла ему мировую известность, — мистера Блондина в криминальной драме Квентина Тарантино «Бешеные псы». Этот образ «плохого парня» с оттенком безумия стал визитной карточкой актера.

Впоследствии Мэдсен снялся в таких картинах, как «Донни Браско», «Убить Билла», «Город грехов», а также появился в ряде российских фильмов. Его карьера охватила более четырех десятилетий. Он работал с Аль Пачино, Джонни Деппом, Крисом Пенном, Робертом Родригесом и другими культовыми личностями. Также Мэдсен активно занимался озвучиванием видеоигр и снимался в клипах.

Всего Мэдсен снялся в 370 фильмах.

Артист не скрывал своего желания сотрудничать с российскими режиссерами, поскольку был в восторге от системы Станиславского и русской литературы. Когда ему предложили принять участие в небольших ролях в фильмах «Сматывай удочки» и «Мужской сезон: Бархатная революция», он согласился.

В 2009 году актер приехал в РФ для съемок в фильме «Путь», где сыграл капитана американского судна. В интервью он отметил, что сотрудничество с российскими коллегами оказалось положительным опытом. Они показались более открытыми и доброжелательными, чем многие его партнеры по Голливуду. Позже он снялся в фильме Игоря Волошина «Скорый: Москва — Россия» с Сергеем Светлаковым и Павлом Деревянко.

Что известно о личной жизни Майкла Мэдсена

Первой женой Мэдсена была Джорджанна ЛаПьер, сводная сестра Шер. Этот брак продлился недолго.

В 1991 году он женился на Джанин Бисиньяно. У них родились двое детей: Кристиан (1990) и Макс (1994). Однако в 1995 году пара развелась.

Третьей женой Мэдсена стала Деанна Морган, которая ранее была замужем за музыкантом Брайаном Сетцером из группы Stray Cats. Они воспитывали троих сыновей: Хадсона Ли (1995), Келвина Майкла (1997) и Люка Рэя (2005). СМИ также сообщали о внебрачной дочери Джессике, но эта информация не подтверждена.

Мэдсен имел проблемы с алкоголем. В 2012-м его арестовали за вождение в нетрезвом виде, он нарушал предписание суда, который в итоге приговорил его к месячному посещению собраний анонимных алкоголиков. Через семь лет актер, находясь в подпитии, попал в аварию и провел в тюрьме четыре дня.

В 2022-м Мэдсен и его семья пережили трагедию — покончил с собой их сын Хадсон. Актер обвинял в этом свою супругу, которая, по его словам, забросила свои материнские обязанности. СМИ сообщали, что звезда Голливуда даже подавал иск в суд против жены.

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