Розыск, уголовное дело на Украине, слова об СВО: как живет Карен Шахназаров

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Карена Шахназарова. В чем обвиняют режиссера, что он говорил об СВО, как относится к уехавшим артистам?

Почему СБУ разыскивает Шахназарова

Как следует из базы МВД Украины, Карена Шахназарова разыскивают по линии Службы безопасности Украины. Народного артиста РФ объявили в розыск в июле прошлого года. Известно, что артист также внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Сам Карен Георгиевич в беседе с aif.ru сказал, что не хочет обсуждать «всякие глупости».

«Тут вообще не о чем говорить», — заявил народный артист РФ, отметив, что подобные новости периодически «всплывают» в сети, «кто-то их зачем-то вытаскивает».

В 2024 году Генпрокуратура Украины завела уголовное дело на российского режиссера. Офис генерального прокурора Украины Андрея Костина сообщил, что Шахназарова подозревают в «оправдании вооруженной агрессии».

«Пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, „систематически высказывал свою позицию в поддержку государства-агрессора“», — говорится в сообщении.

Тогда Шахназаров в беседе с NEWS.ru заявил, что его не волнует факт возбуждения против него уголовного дела на Украине. При этом кинодеятель поинтересовался, что ему могут предъявить с юридической точки зрения, так как он не совершал никаких преступлений.

Шахназаров посоветовал Генпрокуратуре Украины задуматься над теми преступлениями, которые совершил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, украинский лидер убил сотни людей, в том числе детей, женщин и стариков.

Что Шахназаров говорил о спецоперации

Режиссер высказал поддержку специальной операции и действиям российских властей. Он выразил убежденность в том, что в текущих обстоятельствах Россия действует справедливо.

«У меня нет сомнений, что правда на нашей стороне», — сказал Шахназаров.

Он считает, что Россия в 1991 году, после распада СССР, «совершила идеалистический поступок», отдав республики бывшего Союза. По его мнению, спецоперация была неизбежна.

«Они захотели жить отдельно. И мы согласились строить новый мир, без войн и военных союзов. И что мы получили? Ну, все уже знают — расширение НАТО. Я хочу, конечно, чтобы Россия выиграла. Но я хочу, чтобы оставалась перспектива возрождения диалога между Россией и Украиной», — высказался сценарист.

В конце февраля 2024 года, накануне выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, Шахназаров высказал мнение, что итоги специальной военной операции окажут глобальное влияние на мировое сообщество.

«Ситуация с СВО — это все-таки самое важное. От этого все зависит, ее нельзя отделять от внутренней и внешней политики. Мы все надеемся, я, во всяком случае, уверен, что никакой альтернативы нет, кроме выигрыша в этом конфликте. От этого будет зависеть все остальное, потому что это изменит весь мир. И конечно, позиция России от этого будет: и внутренняя, и внешняя политика. Мне кажется, что это ключевой момент сегодня», — сказал Шахназаров.

Как Шахназаров относится к артистам, покинувшим Россию

Шахназаров подчеркнул, что его не беспокоит эмиграция известных людей. По его словам, это не наносит серьезного ущерба стране.

«Это их решение. Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. Я не хочу их обидеть. И если я уеду, Россия переживет. Мы приходим и уходим, а Россия остается. Она больше, чем любой человек», — говорил режиссер.

Также он подчеркивал, что не стоит вырезать из фильмов актеров, которые высказались против спецоперации или уехали за границу.

«Быть ли им в кино? Почему нет? Я не сторонник, чтобы вырезать актеров. Что теперь? Хорошая картина „9 рота“ была. Что, вырезать и испортить картину? Я не считаю это правильным», — констатировал Шахназаров.

Осенью прошлого года режиссер заявил, что не считает певицу Аллу Пугачеву предательницей, потому что она имеет право на собственное мнение. При этом он предположил: артистка находится в конфликте со своим зрителем. По мнению Шахназарова, Примадонна совершила большую ошибку и потеряла аудиторию на родине, но «это ее дело».

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