«Тату» воссоединится 15 лет спустя. Группа «взорвет» Крым ЛГБТ-песнями?

Экс-участницы группы «Тату» (t.A.T.u.) Юлия Волкова и Лена Катина объявили о воссоединении. 19 июля они дадут концерт в Ялте. Почему бывшие солистки объединились и выступят именно в Крыму, не будет ли мероприятие отменено активистами — в материале NEWS.ru.

Что известно о концерте «Тату» в Ялте

Юлия Волкова и Лена Катина дадут концерт 19 июля в Ялте. Он пройдет в элитном отеле. Взрослый билет на их выступление стоит 5000 рублей, детский (для детей от 3 до 14 лет) — 2500 рублей. Возрастного ценза нет, попасть на концерт смогут все желающие.

Певицы анонсировали воссоединение в соцсетях, они разместили совместные снимки, которые подписали: «Все и обо всем — в наших глазах. Впереди много нового и интересного. Погнали!» Позже Юлия Волкова добавила видео с фотосессии и написала: «Нам не нужно начинать заново. Мы просто продолжили».

В нулевых группа была известна на весь мир, их хиты занимали лидирующие места в крупнейших мировых музыкальных чартах. В 2003 году «татушки» заняли третье место на Евровидении с песней «Не верь, не бойся, не проси». В 2011-м группа, созданная продюсером Иваном Шаповаловым и композитором Александром Войтинским и вначале использовавшая образ девочек-подростков нетрадиционной сексуальной ориентации, официально распалась.

С тех пор неоднократно возникали разговоры о воссоединении солисток. В 2014 году вокалистки выступили на Олимпийских играх в Сочи. Они приняли участие в церемонии открытия Олимпиады, исполнив песню «Нас не догонят».

В 2022 году Катина объявила, что t.A.T.u. вернутся на сцену, и 3 сентября певицы выступили на стадионе «Динамо» в Минске в качестве хедлайнеров концерта. 7 мая 2023-го группа выступила в Санкт-Петербурге перед началом матча «Зенит» — «Спартак» с песней «Нас не догонят».

Александр Войтинский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что сказал композитор «Тату» Александр Войтинский

Композитор Войтинский, участвовавший в записи дебютного альбома, предположил, что певицы объединились, так как ностальгируют по временам, когда они были суперпопулярны.

«Может быть, они тоскуют по успеху. Это же было невероятное явление, и до сих пор их песни можно услышать в западных фильмах. Они часть мировой культуры, всегда имеет смысл вернуться в прошлое, может быть, им захотелось вспомнить молодость, тряхнуть стариной. Это прекрасная новость, я очень рад за девушек», — отметил Войтинский в разговоре с NEWS.ru.

Почему концерт «Тату» будет проходить в Крыму

Концерт будет проходить в Крыму, который вошел в состав России в 2014 году. Страны НАТО до сих пор не признают его территорией РФ. Солистки «Тату» ранее были косвенно связаны с политической ситуацией. В 1999 году Катина записала антивоенную песню «Югославия», посвященную событиям Косовской войны и военной агрессии против этой страны.

Бывший директор группы Леонид Дзюник уверен, что объединение солисток никак не связано с политикой. «Просто девочкам дали хороший гонорар за выступление. Вот они и решили объединиться, это уже было у них в жизни, поэтому ничего удивительного в этом нет. К сожалению, у них не очень много сольных концертов, поэтому им предложили, они сошлись. Но я не думаю, что группа „Тату“ снова соединится и будет гастролировать совместно и будут новые песни, потому что есть такое выражение „Нельзя дважды войти в одну реку“. Хотя многие смотрят на Надежду Кадышеву и думают, что они тоже так сорвут крышу у молодежи», — сказал Дзюник.

Юлия Волкова и Лена Катина Фото: Aleksey Trishin/Russian Look/Global Look Press

За выступление в Ялте солистки запросили 10 млн рублей. Продюсер Сергей Лавров согласен с Дзюником. «Я думаю, что они перестали быть интересны поодиночке и им понадобились деньги. Сейчас мода на группы 1980-х, 1990-х, нулевых, поэтому, может быть, они даже могут и выстрелить. Почему нет?» — предположил Лавров.

Могут ли запретить концерт «Тату»

Дзюник отметил, что в связи с законом о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) многие хиты группы теперь нельзя исполнять публично. Это касается, например, композиций «Я сошла с ума», «Покажи мне любовь», «Мальчик-гей» и других.

«Эти песни были востребованы в начале двухтысячных, когда были действительно свободные отношения, и можно было говорить и жить, как хотелось. Сегодня при существовании принятых Государственной думой законов петь такие песни, думаю, никто не решится», — сказал Дзюник.

Продюсер предположил, что если какие-то из песен, попадающих под закон, будут исполнены на концерте, артисток ждет скандал. По его мнению, это им совершенно не нужно.

«Они сегодня не могут исполнить эти песни, потому что обязательно найдется кто-то из общественников, кто напишет, устроит скандал, истерику и будет биться в конвульсиях, чтобы только они не выступали. Это очень обидная ситуация», — сказал Дзюник.

Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что не будет требовать запретить концерт, но проследит, что там будет происходит.

«Мы прекрасно понимаем, что раньше эта группа пропагандировала нетрадиционные ценности, они выходили на сцену, и у них были обнимашки-целовашки на многомиллионную аудиторию. Надеемся, что такого больше не будет и нам не придется после концерта обращаться в правоохранительные органы, что они не устроят, как Бузова с Киркоровым в общественном месте, чуть ли не оргию», — сказал глава ФПБК.

Бородин добавил, что в последнее время артисты как будто «слетели с катушек» ради хайпа, лайков и популярности и готовы устраивать «непонятные вещи».

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