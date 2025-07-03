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03 июля 2025 в 10:58

Раскрыт гонорар воссоединившейся группы t.A.T.u.

SHOT: группа t.A.T.u. после воссоединения требует 10 млн рублей за выступление

Лена Катина и Юлия Волкова Лена Катина и Юлия Волкова Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Музыкальная группа t.A.T.u. после воссоединения готова выступать на частных мероприятиях за 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что команда коллектива активно формирует гастрольный график и принимает приглашения на корпоративы.

За указанную сумму Юлия Волкова и Елена Катина будут 45 минут петь свои легендарные хиты 2000-х. В райдер артисток входит машина представительского класса не старше трех лет, гримерка и визажист. Первый эксклюзивный концерт запланирован на 17 июля в Ялте, стоимость билетов начинается от 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что группа t.A.T.u. воссоединится для эксклюзивного концерта на пляжной сцене курорта «Мрия» в Крыму. Мероприятие состоится 19 июля. Эту информацию подтвердила солистка Юлия Волкова. Она опубликовала фото с другой участницей группы — Еленой Катиной, подчеркнув, что снова идет с ней «одной дорогой».

До этого Катина рассказывала, что после распада t.A.T.u. впала в депрессию и не знала, как жить дальше. По ее словам, несмотря на логическое завершение проекта в 2009 году, она перестала понимать, куда идти.

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