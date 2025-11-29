Правила поведения на корпоративе: чтобы не пришлось увольняться

Корпоративная вечеринка — палка о двух концах. С одной стороны, это возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и увидеть начальство без галстуков. С другой — одно неверное движение может нанести ущерб вашей репутации, карьере и даже привести к увольнению. Чтобы праздник не обернулся испорченным впечатлением и утренним стыдом, необходимо четко понимать и соблюдать негласные правила поведения на корпоративе. Мы станем вашим гидом в мире корпоративного праздника, помогая избежать фатальных промахов.

Дресс-код: как одеться уместно

Выбор одежды для корпоратива — первый вызов, который требует взвешенного подхода. Главный принцип — уместность. Прежде чем доставать из шкафа самый смелый наряд, постарайтесь узнать тематику вечера и место его проведения. Вечеринка в ресторане требует одного стиля, выезд на природу — совершенно другого. Яркий, вызывающий или слишком откровенный наряд может создать о вас неправильное впечатление. Помните, что вы все еще на рабочем мероприятии, просто в более расслабленной атмосфере. Внешний вид должен демонстрировать уважение к компании, коллегам и самому событию. Элегантный кэжуал или классический деловой стиль с небольшими послаблениями — почти всегда беспроигрышный вариант. Продуманная одежда для корпоратива — ваш первый шаг к созданию правильного имиджа.

Алкоголь: как соблюсти меру и не потерять лицо Фото: Shutterstock/FOTODOM

Общение с коллегами и начальством: границы дозволенного

Самая большая ловушка корпоратива — иллюзия вседозволенности. Расслабленная атмосфера и музыка не отменяют субординацию. Ключевой аспект этикета на корпоративной вечеринке — умение поддерживать баланс между непринужденностью и профессионализмом. Общаясь с начальством, сохраняйте уважительный тон, даже если директор предлагает выпить на брудершафт. Избегайте панибратства, фамильярных похлопываний по плечу и обращений на «ты», если это не практикуется в повседневной работе. Не стоит заводить разговоры о карьерном росте, повышении зарплаты или рабочих проблемах. Праздник — не время и не место для таких дискуссий.

Что касается коллег, то здесь тоже важно знать меру. Не превращайтесь в ходячий офисный слух. Сплетни и обсуждение отсутствующих — верный способ испортить отношения с коллективом. Как вести себя с начальством на празднике? Будьте вежливы, кратки и позитивны. Поздравьте руководство с праздником, поблагодарите за организацию вечера и можете перейти к другой группе гостей. Не задерживайтесь надолго в кругу начальства, давая понять, что вы ищете расположения. И главное, помните, что все сказанное вами на следующий день может быть использовано против вас. Контролируйте свою речь и темы для разговоров.

Топ-5 поступков, после которых придется уволиться Фото: Shutterstock/FOTODOM

Алкоголь: как соблюсти меру и не потерять лицо

Вопрос алкоголя, пожалуй, самый критичный на любом корпоративном мероприятии. Многие раздумывают над тем, как не напиться на корпоративе и избежать неловких ситуаций. Первое и самое важное правило: алкоголь — не главная цель вечера. Если вы решили пить, делайте это медленно и осознанно. Обязательно закусывайте и пейте много воды, чередуя с алкогольными напитками. Это поможет сохранить ясность ума и контроль над ситуацией. Никогда не пейте на скорость или на спор, отказывайтесь от предложений «догнать» и «долить». Ваша задача — поддерживать легкую, расслабленную атмосферу, а не достигать состояния алкогольного опьянения.

Трезвый взгляд на вещи — лучшая страховка от совершения ошибок. Если вы чувствуете, что перебрали, немедленно остановитесь. Перейдите на сок или воду. Установите для себя лимит и строго его придерживайтесь. Помните, что ваше поведение под воздействием алкоголя запомнится надолго. Неуместные шутки, развязность, откровенные признания или, что еще хуже, конфликты — все это имеет серьезные последствия. Лицо, потерянное однажды, будет очень сложно вернуть.

Топ-5 поступков, после которых придется уволиться

Хотя корпоратив и предполагает неформальное общение, некоторые действия являются абсолютно неприемлемыми и могут привести к немедленному увольнению. Эти пункты входят в список, что нельзя делать на корпоративе.

Правила поведения на корпоративе: 5 ошибок, которые стоят карьеры Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во-первых, это любое проявление агрессии — словесные перепалки, оскорбления коллег или руководства, физические столкновения.

Во-вторых, откровенные сексуальные домогательства. Неуместные комментарии, навязчивые приставания, неприличные предложения — не просто дурной тон, а часто уголовно наказуемое деяние.

В-третьих, публичная критика компании, ее политики или непосредственного руководителя. Вынос сора из избы демонстрирует отсутствие лояльности. В-четвертых, неприличное поведение в состоянии алкогольного опьянения: драки, падения, громкие истерики.

И, наконец, в-пятых, распространение конфиденциальной информации или коммерческой тайны, о которой вы могли узнать в процессе работы.

Каждое из этих действий наносит непоправимый ущерб репутации и профессиональным отношениям. Последствия плохого поведения на корпоративе могут быть мгновенными и необратимыми, вплоть до расставания с компанией без возможности восстановления.

В заключение стоит отметить, что корпоратив — прекрасная возможность показать себя с лучшей стороны. Демонстрация хороших манер, позитивный настрой, умение поддерживать легкую беседу и контролировать свое поведение производят неизменно благоприятное впечатление. Соблюдая основные правила поведения на корпоративе, вы не только убережете себя от утренних сожалений, но и укрепите свой профессиональный имидж, показав себя как зрелого, надежного и приятного в общении сотрудника. Позвольте себе получить удовольствие от праздника, но всегда помните, где проходит грань между отдыхом и неподобающим поведением.

Ранее мы рассказали про стиль без переплат: как одеваться дорого и модно.