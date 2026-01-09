Незадачливый вор-«некромант» оказался на скамье подсудимых

Мужчину из США обвинили в похищении примерно 100 комплектов человеческих останков, которые он собирал, передает агентство Associated Press со ссылкой на полицию. Поводом для расследования стало обнаружение костей и черепов в автомобиле возле заброшенного кладбища в Филадельфии, что привело правоохранителей в заполненный останками подвал подозреваемого.

Кости и черепа, которые заметили на заднем сиденье автомобиля неподалеку от заброшенного кладбища на окраине Филадельфии, вывели полицию на подвал, заполненный человеческими останками, которые, по словам властей, собирал мужчина, ныне обвиняемый в похищении около 100 комплектов человеческих останков, — говорится в сообщении.

Ранее в Таиланде грабитель погиб при попытке побега из дома, который он обворовал в округе Бангпаконг. Услышав странный шум, владелица жилища с дочерью и внучкой вызвала полицейских, после чего внизу послышался звон разбитого стекла. Стражи порядка обнаружили в таунхаусе следы проникновения, беспорядок, пятна крови и осколки. В трехстах метрах от здания они нашли серьезно раненого мужчину с глубокими порезами, которого спасти не удалось.

Кроме того, в Великобритании 23-летний Дайк Симмонс попытался скрыться от полицейских, но застрял на садовом заборе. Подозреваемый привлек внимание стражей порядка после проникновения в жилой дом, кражи двух сумок и угона автомобиля марки Alfa Romeo.