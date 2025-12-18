Новый год-2026
18 декабря 2025 в 15:23

Садовый забор помог полицейским задержать грабителя

В Британии вор не смог уйти от полиции из-за садового забора

Полиция Великобритании Полиция Великобритании Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Великобритании 23-летний Дайк Симмонс попытался скрыться от полиции, но повис на садовом заборе, сообщает Metro. Как пишет газета, преступник попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как проник в дом, украл две сумки и угнал автомобиль Alfa Romeo.

Полицейские протаранили похищенную машину, в результате чего водитель потерял управление и врезался в препятствие. Затем началась погоня за сбежавшим преступником. На видеозаписи с вертолета, снятой с использованием тепловизора, видно, как грабитель пытается скрыться в домах через сады.

В итоге Симмонс застрял, когда перелезал через забор. Ему пришлось даже бросить зацепившуюся куртку, чтобы выбраться, но драгоценное время было потеряно.

Ранее в дымоходе нашли останки 18-летнего Джошуа Маддукса, который пропал без вести семь лет назад. Он исчез в мае 2008 года. Семья долго надеялась, что парень жив и просто решил начать новую жизнь в другом месте. Семь лет спустя строители, разбирая старую хижину, заметили неприятный запах и обнаружили мумифицированные останки Маддукса.

Великобритания
воры
погоня
полиция
