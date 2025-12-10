Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Парень застрял в дымоходе и остался там на семь лет

В Нью-Джерси нашли останки 18-летнего юноши, который застрял в дымоходе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Вудленд-Парке, штат Нью-Джерси, в 2015 году нашли останки 18-летнего Джошуа Маддукса, который пропал без вести семь лет назад, сообщает издание Ladbible. Мумия была обнаружена в дымоходе заброшенной хижины, расположенной всего в миле от его дома.

Маддукс исчез в мае 2008 года, когда вышел на короткую прогулку и не вернулся. Его семья долго надеялась, что парень жив и просто решил начать новую жизнь в другом месте. Семь лет спустя строители, разбирая старую хижину, заметили неприятный запах. Убрав крупный предмет мебели, закрывавший камин, они наткнулись на аккуратно сложенную одежду Джошуа и его мумифицированные останки в дымоходе.

Идентификация погибшего произошла с помощью стоматологических записей и характерной особенности — отсутствующего кончика указательного пальца правой руки. Несмотря на множество подозрительных обстоятельств, официальные лица исключили версию насильственной смерти. После расследования и вскрытия было установлено, что причиной трагедии стал несчастный случай, вызванный переохлаждением и воздействием окружающей среды. Следствие пришло к выводу, что подросток застрял в дымоходе, пытаясь спуститься.

Ранее на автомагистрали A45 в лесополосе близ немецкого города Ольпе на земле Северный Рейн — Вестфалия нашли тело 32-летней женщины без головы и рук. Предварительно, останки принадлежали матери из приюта для беженцев в Бонне.

