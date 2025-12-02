Женщину без головы и младенца обнаружили в лесу В Германии около автомагистрали нашли тело 32-летней женщины без рук и головы

На автомагистрали A45 в лесополосе близ Ольпе, в земле Северный Рейн-Вестфалия, полиция обнаружила тело 32-летней женщины без головы и рук, пишет Daily Star. По предварительным данным, найденные останки принадлежат матери из Эритреи, проживавшей в приюте для беженцев в Бонне. Голова женщины пока не обнаружена.

Неподалеку от места обнаружения тела, у ворот Коптского православного монастыря, монахи нашли детскую коляску. В ней находился трехмесячный младенец, одетый в хорошую одежду. На коляске были бирки с именем и датой рождения ребенка. Полиция полагает, что это младенец погибшей женщины.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют причастность 41-летнего супруга погибшей к этому жестокому преступлению. По информации полиции, мужчина находится за пределами Европы, и с ним проводятся следственные действия в другой стране.

