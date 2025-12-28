Бельгия вышла из туалетного кризиса Глава Минобороны Бельгии заявил о решении проблемы с туалетами в казармах

Проблема с непригодными туалетами в военных казармах Бельгии осталась в прошлом, заявил глава Министерства обороны страны Тео Франкен в соцсети Х. По его словам, реализованные инвестиционные планы позволили завершить период инфраструктурного кризиса.

Время печально известного «плана моча», возникшего из-за того, что в наших казармах больше не было пригодных к использованию санузлов, к счастью, уже позади, — написал Франкен.

В 2018 году проверки выявили аварийное состояние туалетов и душевых в некоторых казармах. Из-за многолетнего недостатка финансирования властям пришлось срочно запустить программу ремонта. СМИ иронично назвали ее «план моча». В 2020–2022 годах бывший министр обороны Людивин Дедонер включила модернизацию казарм в обширный инвестиционный план.

