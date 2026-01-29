Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 00:25

Советский круизный лайнер станет в Гренландии плавучей казармой

Bild: Дания направила в Гренландию Ocean Endeavour для создания плавучей казармы

Нуук, Гренландия Нуук, Гренландия Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Арктику направлено судно Ocean Endeavour с необычной историей, которое будет выполнять военные задачи. Дания отправила в Гренландию бывший советский круизный лайнер для размещения на нем солдат НАТО в ходе учений, сообщает немецкое издание Bild.

Судно Ocean Endeavour, построенное в 1982 году в СССР как паром «Константин Симонов», вышло из французского порта Уистреам 23 января и должно прибыть к столице Гренландии Нууку в ближайшие выходные. На его борту разместятся 150 датских военнослужащих, участвующих в учениях Arctic Endurance («Арктическая стойкость»).

Размещение солдат на круизном судне позволит войскам жить в хороших условиях без необходимости временного размещения на суше, — пояснили в датской армии.

Лайнер водоизмещением 1762 тонны и длиной 137 метров после капремонта в 2014 году использовалось для экспедиционных круизов в полярных широтах. На его борту есть ресторан, сауна, открытый бассейн с морской водой и другие удобства.

Решение о его применении принято на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о стратегической важности Гренландии для американской обороны. На прошлой неделе стороны объявили о согласовании рамочного соглашения, которое, по словам Трампа, дает США полный контроль над вопросами безопасности острова, неограниченный доступ и право строить базы, а также предполагает размещение элементов будущей системы ПРО «Золотой купол».

Ранее сообщалось, что подо льдом Гренландии нашли секретную военную базу США Camp Century. Она была построена в середине XX века. Речь идет о сети тоннелей на глубине 40 метров.

