«Люди исчезали»: солдат ВСУ рассказал, как сбежал из казармы в Польше Сбежавший из учебного центра в Польше украинец заявил о массовом дезертирстве

Украинский солдат, который после мобилизации был направлен в учебный центр в польском Вроцлаве, сообщил РИА Новости, что сбежал оттуда и решил обосноваться в Польше. Собеседник агентства объяснил, что за время обучения дезертировали десятки его сослуживцев — и рядовых, и офицеров.

Украинец рассказал, что до начала конфликта работал гипсокартонщиком в Кракове. С началом мобилизации он вернулся на Украину, но, уже будучи призванным, снова оказался в Польше — его направили на обучение, учитывая знание языка.

Сначала все казалось обычным: теоретические занятия, тренировки, построения. Но с каждым днем становилось все сложнее. Физически — это одно, но морально нас ломало особенно, — поделился он.

По его наблюдениям, упаднические настроения охватили многих. Он отметил, что слышал от офицеров неофициальные данные по дезертирам. Так, согласно их оценке, до 10% солдат, прибывших на обучение, отказывались возвращаться на родину. Некоторые исчезали ночью, оставляя записки. Среди дезертиров он видел и командиров взводов.

Серьезные люди, которые учат нас дисциплине и мужеству. Я видел, как они исчезали из казарм, а новые лица приходили на их место, словно ничего и не было, — отметил он.

Украинец рассказал, что решил сбежать, когда понял, что «сломается» окончательно. Сейчас он живет в Польше, устроился на стройку. Он отметил, что вина его не отпускает, но «солдаты и офицеры иногда делают выбор между долгом и жизнью».

Ранее стало известно, что военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины «Магура» стали массово отказываться выполнять приказы. Бойцы дезертируют из-за связей командира бригады с президентом Владимиром Зеленским.