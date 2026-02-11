Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 17:11

«Люди исчезали»: солдат ВСУ рассказал, как сбежал из казармы в Польше

Сбежавший из учебного центра в Польше украинец заявил о массовом дезертирстве

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский солдат, который после мобилизации был направлен в учебный центр в польском Вроцлаве, сообщил РИА Новости, что сбежал оттуда и решил обосноваться в Польше. Собеседник агентства объяснил, что за время обучения дезертировали десятки его сослуживцев — и рядовых, и офицеров.

Украинец рассказал, что до начала конфликта работал гипсокартонщиком в Кракове. С началом мобилизации он вернулся на Украину, но, уже будучи призванным, снова оказался в Польше — его направили на обучение, учитывая знание языка.

Сначала все казалось обычным: теоретические занятия, тренировки, построения. Но с каждым днем становилось все сложнее. Физически — это одно, но морально нас ломало особенно, — поделился он.

По его наблюдениям, упаднические настроения охватили многих. Он отметил, что слышал от офицеров неофициальные данные по дезертирам. Так, согласно их оценке, до 10% солдат, прибывших на обучение, отказывались возвращаться на родину. Некоторые исчезали ночью, оставляя записки. Среди дезертиров он видел и командиров взводов.

Серьезные люди, которые учат нас дисциплине и мужеству. Я видел, как они исчезали из казарм, а новые лица приходили на их место, словно ничего и не было, — отметил он.

Украинец рассказал, что решил сбежать, когда понял, что «сломается» окончательно. Сейчас он живет в Польше, устроился на стройку. Он отметил, что вина его не отпускает, но «солдаты и офицеры иногда делают выбор между долгом и жизнью».

Ранее стало известно, что военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины «Магура» стали массово отказываться выполнять приказы. Бойцы дезертируют из-за связей командира бригады с президентом Владимиром Зеленским.

Польша
казармы
военные
солдаты
ВСУ
Украина
дезертиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности о погибшем во время стрельбы в Анапе охраннике
«Подступают слезы»: убитого мальчика Пашу похоронили в Петербурге
Российская ПВО отразила новый массированный налет дронов ВСУ
В Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов
«Люди исчезали»: солдат ВСУ рассказал, как сбежал из казармы в Польше
Экс-нардеп раскрыл, почему украинские переговорщики не приедут в Россию
Отчима убитого мальчика из Петербурга отправили на полиграф
Гроб утопал в цветах: в Петербурге похоронили убитого педофилом мальчика
В Анапе после бойни начали оказывать психологическую помощь
«Жизнь под откос»: дочь Даны Борисовой вышла на связь из ПНД
Собчак назвала автора доноса на Сабурова
Бывшая жена известного российского актера отказалась от его фамилии
Зеленский раскрыл тему обсуждения на следующих переговорах по Украине
В США захотели взыскать с РФ $20 млн за убитого наемника: что это значит
Политолог раскрыл, в чей кошелек пойдут одобренные Украине €90 млрд от ЕС
Полиция Петербурга задержала 62 нелегальных мигранта среди таксистов
Токаев определил дату референдума по новой Конституции Казахстана
Жену Назарбаева пришлось подключить к ИВЛ
Олимпиада-2026: последние новости, скандал с украинцами, результаты россиян
В Совфеде предложили две инициативы после стрельбы в колледже Анапы
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.