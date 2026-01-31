Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины «Магура» стали массово отказываться выполнять приказы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, бойцы дезертируют из-за из-за связей командира бригады с президентом Владимиром Зеленским.

Военнослужащие бригады отказываются выполнять приказы командиров, а после этого идут в СОЧ (самовольно оставляют части. — NEWS.ru). Авторитет комбрига на крайне низком уровне из-за его возраста и связей с Зеленским, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что бойцы 225-го штурмового полка украинской армии пропадают после отказа идти на штурм, а их запросы об эвакуации игнорируются командованием. В большинстве случаев мобилизованных отправляют «в один конец». Также отмечается, что военным, самостоятельно оставившим позиции из-за ранения, не оказывается медицинская помощь.

До этого источник узнал, что ВСУ удерживают дезертиров и отказников в ямах, в одной из них обнаружены тела трех украинских военнослужащих. При этом сами трупы были обезображены.