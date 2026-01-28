Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 19:01

Подо льдом Гренландии нашли секретную военную базу США

Стало известно о секретной военной базе США подо льдом Гренландии

Нуук, Гренландия Нуук, Гренландия Фото: MAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты построили секретную военную базу Camp Century подо льдами Гренландии в середине XX века, пишет KP.RU. По информации издания, речь идет о сети тоннелей на глубине 40 метров.

Отмечается, что базу использовали в годы холодной войны, затем США пришлось покинуть объект. Первоначально американские власти планировали спрятать в ледниковом щите сооружение площадью в сотни тысяч квадратных километров, сообщили в издании. По информации журналистов, в нем планировали разместить стартовые комплексы для 600 баллистических ракет средней дальности.

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил, что остров не продается. Политик также указал, что слова главы Белого дома Дональда Трампа о его присоединении к США недопустимы. Он отметил, что для жителей автономной территории в составе Дании сложилась тяжелая ситуация.

Также военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что на американской базе Тула в Гренландии размещен один из ключевых радаров системы предупреждения о ракетном нападении США AN/FPS-132. Вашингтон заинтересован в регионе и может разместить там новейшую систему ПВО «Золотой купол».

Гренландия
США
военные базы
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пивоварня в США придумала пиар-ход в случае смерти Трампа
Долги Незлобина, нищета Панина: как живут звезды-релоканты за границей
На черноморском пляже сделали опасную находку
Российский вопрос расколол партию французских националистов
В РАН назвали возможную передачу ядерного оружия Швеции подарком для ВС РФ
Ограбление с игрушечным пистолетом довело пенсионера до скамьи подсудимых
Авербух рассказал о вернувшей в Россию Линичук
Авербух объяснил отсутствие политиков в новом сезоне «Ледникового периода»
Редкий деликатес из чистых рек: ленок и его калорийность
Россиянин призывал к терроризму и поплатился
«Выгребают всех»: экс-нардеп о плане Киева призвать в ВСУ иностранцев с ВНЖ
В офисах крупнейшего банка Германии прошли обыски
Стало известно о странном поведении обвиняемого в убийстве семи человек
Переговоры России и Сирии: что известно, Москва готовится сдать Асада?
Повзрослевший сын Пугачевой вызвал восхищение в Сети
«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги
«Для России это вызов»: энергетик о мерах ЕС в отношении судов без флага
В ВСУ претендуют на сотню тысяч живущих на Украине иностранцев
Врач назвала симптомы оторвавшегося тромба
Рубио подтвердил достижение соглашения по гарантиям безопасности для Киева
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.