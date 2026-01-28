Подо льдом Гренландии нашли секретную военную базу США

Соединенные Штаты построили секретную военную базу Camp Century подо льдами Гренландии в середине XX века, пишет KP.RU. По информации издания, речь идет о сети тоннелей на глубине 40 метров.

Отмечается, что базу использовали в годы холодной войны, затем США пришлось покинуть объект. Первоначально американские власти планировали спрятать в ледниковом щите сооружение площадью в сотни тысяч квадратных километров, сообщили в издании. По информации журналистов, в нем планировали разместить стартовые комплексы для 600 баллистических ракет средней дальности.

Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил, что остров не продается. Политик также указал, что слова главы Белого дома Дональда Трампа о его присоединении к США недопустимы. Он отметил, что для жителей автономной территории в составе Дании сложилась тяжелая ситуация.

Также военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что на американской базе Тула в Гренландии размещен один из ключевых радаров системы предупреждения о ракетном нападении США AN/FPS-132. Вашингтон заинтересован в регионе и может разместить там новейшую систему ПВО «Золотой купол».