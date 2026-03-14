Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 10:19

«Народ не восстал»: Небензя указал США на главный позор в иранской войне

Небензя заявил об отсутствии у США стратегии выхода из войны с Ираном

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

«Блицкриг» США против Ирана не удался, заявил в беседе с RT постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, у Вашингтона нет стратегии выхода из ситуации. Небензя также подчеркнул, что Россия призывает стороны к дипломатии.

Мы не знаем, что будет дальше. Блицкриг не удался. «Иранский режим», как они его называют, не рухнул. Народ против него не восстал. Похоже, у США нет стратегии выхода из этой игры, — отметил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран готов пойти на заключение мирного соглашения с США, но предложенные условия не устраивают Вашингтон. Он подчеркнул, что Тегеран полностью разгромлен в этой войне.

Политолог Александр Рар между тем заявил, что Трамп может запросить поддержку у Евросоюза в случае продолжительной войны с Ираном. По его мнению, ЕС положительно отнесется к этой просьбе, чтобы предотвратить усиление связей между американским лидером и Россией. Он подчеркнул, что будущее Ирана и в целом Ближнего Востока волнует Европу меньше, чем судьба Украины.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.