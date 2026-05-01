Россия выдаст европейской стране одного из самых разыскиваемых преступников

Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

В ближайшие месяц Россия передаст Румынии Василя Родидеаля, который был задержан на территории РФ по линии Интерпола, сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса. На родине этому человеку предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений.

Ожидается, что это произойдет в течение месяца, — указал источник.

Ранее сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России совместно с представителями ФСИН передали гражданина Турции, осужденного за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетнего, турецким правоохранительным органам. Его отправили на родину в сопровождении конвоя.

До этого сообщалось, что Интерпол объявил в международный розыск 36-летнего российского блогера. Власти Ганы и Кении официально обнародовали его паспортные данные. Поводом послужило то, что он снял порнографические ролики с участием местных жительниц.

Также в Грузии был задержан Михаил Тимофеев, соратник бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ему назначили меру пресечения в виде ареста на срок до трех месяцев — до момента рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Российскую Федерацию.