22 февраля 2026 в 18:35

Блогера Яйцеслава объявили в международный розыск после «турне» по Африке

SHOT: интерпол объявил в розыск пикапера Яйцеслава по запросу Ганы и Кении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Интерпол объявил в международный розыск 36-летнего российского блогера Владислава Люлькова после его скандального турне по странам Африки, сообщает Telegram-канал SHOT. Власти Ганы и Кении официально обнародовали паспортные данные блогера, известного под псевдонимом Яйцеслав, после того, как он снял порноролики с участием местных жительниц.

Во время путешествия по странам Африки мужчина вступал в интимные связи с местными девушками и снимал все на скрытую камеру. Видео он выкладывал в соцсетях. От его действий могли пострадать 10 женщин.

В Гане блогеру заочно грозит до шести лет лишения свободы по обвинениям в расизме и незаконном распространении порнографических материалов. Российские дипломаты в обеих странах также осудили поведение соотечественника, назвав его действия аморальными. На данный момент точное местонахождение блогера не установлено. Предполагается, что он спешно покинул Африку и скрывается в одной из азиатских стран, предварительно удалив все свои аккаунты в социальных сетях.

Ранее в Таиланде произошло смертельное ДТП с участием российского блогера Вадима и его спутницы Дарьи. На автостраде, ведущей с Самуи на Пхукет, их мотоцикл столкнулся с автомобилем, которым управляла местная жительница. Вадим скончался от удара головой по дороге в больницу, а Дарья получила серьезные травмы.

Гана
Интерпол
блогеры
Кения
