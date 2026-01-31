Российский блогер насмерть разбился на мотоцикле в Таиланде

Российский блогер Вадим погиб в аварии на мотоцикле в Таиланде, а его подруга Дарья попала в больницу, сообщает Telegram-канал SHOT. В поездке из Самуи на Пхукет в заднее колесо байка въехал автомобиль, которым управляла местная жительница.

От удара Вадим вылетел вперед и ударился головой о бордюр, при этом шлем был пробит. Медики попытались оказать помощь, но по пути в госпиталь констатировали смерть россиянина. Дарья получила множественные переломы и ушибы, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее россиянина парализовало во время семейного отдыха в Таиланде, и теперь его не могут транспортировать на родину. У 45-летнего новосибирского предпринимателя Евгения диагностировали синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, приводящее к мышечной слабости и параличу. У него отказали руки и ноги.

Ранее российская туристка на Бали, у которой после контакта с крысой развилось тяжелое заболевание с параличом и лихорадкой, поставила себе диагноз с помощью нейросети ChatGPT. После того как местные врачи диагностировали лихорадку денге, она загрузила анализы в ИИ, который предположил крысиный тиф. Рекомендованный нейросетью курс антибиотиков помог улучшить ее состояние за четыре дня.