Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 15:56

Российский блогер насмерть разбился на мотоцикле в Таиланде

Скорая помощь Таиланда Скорая помощь Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российский блогер Вадим погиб в аварии на мотоцикле в Таиланде, а его подруга Дарья попала в больницу, сообщает Telegram-канал SHOT. В поездке из Самуи на Пхукет в заднее колесо байка въехал автомобиль, которым управляла местная жительница.

От удара Вадим вылетел вперед и ударился головой о бордюр, при этом шлем был пробит. Медики попытались оказать помощь, но по пути в госпиталь констатировали смерть россиянина. Дарья получила множественные переломы и ушибы, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее россиянина парализовало во время семейного отдыха в Таиланде, и теперь его не могут транспортировать на родину. У 45-летнего новосибирского предпринимателя Евгения диагностировали синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, приводящее к мышечной слабости и параличу. У него отказали руки и ноги.

Ранее российская туристка на Бали, у которой после контакта с крысой развилось тяжелое заболевание с параличом и лихорадкой, поставила себе диагноз с помощью нейросети ChatGPT. После того как местные врачи диагностировали лихорадку денге, она загрузила анализы в ИИ, который предположил крысиный тиф. Рекомендованный нейросетью курс антибиотиков помог улучшить ее состояние за четыре дня.

смерти
россияне
Таиланд
блогеры
мотоциклы
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о новой уловке мошенников по «переплате» за ЖКХ
Лик премьера Италии обнаружили в древнейшей римской базилике
Политолог ответил, пойдет ли Трамп на вторжение в Иран
Суд арестовал замглавы института МЧС по подозрению во взяточничестве
Убит полковник ВСУ, возглавлявший испытательный полигон вооружения
Россия отменила запрет на экспорт бензина для производителей
Уроженка Москвы Рыбакина впервые стала победительницей Australian Open
Крушение F-16 и критический удар по ВСУ: новости СВО к вечеру 31 января
Китай сделал Драко Малфоя символом Нового года
Дочь погибшего перевозчика дронов СБУ раскрыла подробности о его работе
В Нью-Йорке пингвины не выдержали мороз и «сбежали» из аквариума
В Госдуме оценили идею оценок за поведение школьников
В Крыму усомнились, что коллекция скифского золота на Украине в безопасности
Задушивший свою 18-летнюю девушку москвич явился в полицию
Россиянам предложили бесплатно узнать биологический возраст
Отказ от гражданства США, допинг-скандал, слезы отца: как живет Шарапова
Российский блогер насмерть разбился на мотоцикле в Таиланде
Обычный прыщ на лице вынудил россиянку лечь под нож
Российскому космонавту «открыли путь» на МКС
Министр энергетики Украины связал блэкаут с Румынией и Молдавией
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.