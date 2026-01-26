Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 19:08

Россиянка победила смертельную инфекцию с помощью ChatGPT

Российская туристка смогла вылечиться от тифа на Бали с помощью ChatGPT

Фото: Philip Dulian/dpa/Global Look Press
Российская туристка использовала нейросеть ChatGPT для диагностики и лечения крысиного тифа на Бали, пишет Telegram-канал SHOT. После контакта с грызуном на съемной вилле в Чангу у 32-летней Надежды из Йошкар-Олы резко ухудшилось самочувствие. Пострадавшая отметила, что вначале на вилле была замечена крыса, которую женщина поймала, но затем отпустила. Позднее животное вернулось и поселилось на кухне, появляясь по ночам.

Через несколько дней у женщины начался жар и состояние бреда, сопровождаемое плачем во сне. Температура тела понизилась до 35,7 градуса, появились сильные головные боли, одышка и повышенная кожная чувствительность. После вызова скорой помощи ей было назначено лечение, но анализы взяты не были. Самочувствие продолжало ухудшаться: добавилась заложенность ушей, сохранялась низкая температура.

При повторном вызове врачей были взяты анализы на лихорадку денге и назначены капельницы. Исследование крови выявило снижение уровня тромбоцитов и критическую фазу денге. Затем у пациентки начался паралич ног, а также боли в легких и кишечнике. Отказавшись от госпитализации, россиянка решила заняться самолечением с помощью искусственного интеллекта.

Она загрузила результаты своих анализов в ChatGPT. ИИ предположил наличие крысиного тифа и порекомендовал курс антибиотиков. После приема назначенных лекарств в течение четырех дней женщина почувствовала значительное улучшение состояния.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ Любовь Дроздова заявила, что использование интернета для поиска диагноза и методов лечения представляет серьезную опасность. Она объяснила, что нейросети не могут выступать настоящими врачами. По этой причине они способны предоставлять неверные сведения и предлагать неподходящие протоколы лечения.

здоровье
болезни
лечение
нейросети
