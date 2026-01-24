Врач предупредила о риске поиска диагноза в интернете Врач Дроздова: поиск диагноза и лечения в Сети опасен для здоровья

Поиск диагноза и протокола лечения в интернете опасен, заявила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова. Она пояснила, что нейросети, не будучи настоящими медицинскими специалистами, могут дать ошибочную информацию и порекомендовать неподходящее лечение.

Такие системы не видят пациента, не знают его анамнез, сопутствующие болезни, лекарства, аллергии, психоэмоциональное состояние. Их ответы нередко звучат уверенно, но могут быть неточными, противоречивыми или вообще ошибочными. Это чревато поздним обращением за помощью, выбором неверного лечения, обострением хронических заболеваний и тяжелыми осложнениями, — отметила она.

Ранее председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких заявила, что сгенерированный нейросетями контент без соответствующей маркировки могут заблокировать. Она отметила, что в некоторых соцсетях уже есть встроенные алгоритмы, которые выявляют и помечают ИИ-материалы.

Тем временем в Казахстане вступил в силу закон «Об искусственном интеллекте». Он предусматривает, что владельцы систем искусственного интеллекта (ИИ) теперь должны маркировать сгенерированные нейросетью изображения, видео, аудио, тексты и любую другую информацию, лишь в таком случае контент можно распространять.