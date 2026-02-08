Легендарные мотоциклы вернутся в Россию В России сертифицировали выпускаемые в Индии мотоциклы марки Jawa

В России прошла сертификация мотоциклов чешской марки Jawa, которые в настоящее время выпускаются в Индии, передает Motor, ссылаясь на Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Сертификат позволяет ввозить транспортное средство большими партиями и продавать их официально.

Документ оформила компания из Подольска, которая выступает представителем производителя Jawa в России и странах Евразийского экономического союза. Как пишет портал, в России сертифицировали четыре версии мотоцикла: 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. Модификация 300 оснащена четырехтактным двигателем рабочим объемом 295 кубических сантиметров мощностью 23 лошадиные силы. Вторая модификация имеет объем 334 кубических сантиметра и развивает от 29 до 30 лошадиных сил.

Мотоциклы JAWA начали массово поступать в СССР в 1970-х годах. Из-за дефицита и высокой цены JAWA быстро превратилась в символ статуса. Наибольшую популярность получила модель JAWA 350.

Ранее сообщалось, что электромотоцикл Merlon, разработанный компанией Aurus, успешно прошел сертификацию и получил официальное разрешение на использование (ОТТС) в России. Он оборудован электродвигателем, который может развивать мощность до 87 лошадиных сил. Как следует из сопроводительных к ОТТС чертежей, на мотоцикле будет установлена «люлька».