Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 11:35

Легендарные мотоциклы вернутся в Россию

В России сертифицировали выпускаемые в Индии мотоциклы марки Jawa

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России прошла сертификация мотоциклов чешской марки Jawa, которые в настоящее время выпускаются в Индии, передает Motor, ссылаясь на Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Сертификат позволяет ввозить транспортное средство большими партиями и продавать их официально.

Документ оформила компания из Подольска, которая выступает представителем производителя Jawa в России и странах Евразийского экономического союза. Как пишет портал, в России сертифицировали четыре версии мотоцикла: 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. Модификация 300 оснащена четырехтактным двигателем рабочим объемом 295 кубических сантиметров мощностью 23 лошадиные силы. Вторая модификация имеет объем 334 кубических сантиметра и развивает от 29 до 30 лошадиных сил.

Мотоциклы JAWA начали массово поступать в СССР в 1970-х годах. Из-за дефицита и высокой цены JAWA быстро превратилась в символ статуса. Наибольшую популярность получила модель JAWA 350.

Ранее сообщалось, что электромотоцикл Merlon, разработанный компанией Aurus, успешно прошел сертификацию и получил официальное разрешение на использование (ОТТС) в России. Он оборудован электродвигателем, который может развивать мощность до 87 лошадиных сил. Как следует из сопроводительных к ОТТС чертежей, на мотоцикле будет установлена «люлька».

мотоциклы
машины
техника
сертификаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 8 февраля: сотня трупов, окружение войск
Жители Новосибирска начали задыхаться от жуткой вони из-за пожара на свалке
Лидер страны НАТО призвал ЕС к диалогу с Путиным
Назван способ защитить Белгород и Брянск от обстрелов HIMARS
Безвестно исчезнувшего подростка не могут найти третьи сутки
Американцам не показали, как Вэнса освистали на открытии Олимпийских игр
В Афганистане нашли способ привлечь иностранные инвестиции
Окружение далай-ламы ответило на слухи о связи духовного лидера с Эпштейном
Автор песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music смогли договориться
«Обречены на соседство»: в СФ объяснили Европе важность отношений с Россией
Королевская семья Британии: новости, принц прокомментировал дело Эпштейна
Грызлов призвал ждать возвращения атлетов РФ на мировые первенства
Четверо человек съели странные грибы и не выжили
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра
«Игра окончена»: в США сообщили Украине неприятную новость
Что известно о киллерах генерала Алексеева? Кто они, видео ФСБ, след Киева
Легендарные мотоциклы вернутся в Россию
Сирийские офицеры раскрыли, чем увлекся Асад перед бегством
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 февраля: где сбои в России
Захарова заявила об отказе Вены звать россиян на события памяти войны
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.