04 февраля 2026 в 11:15

Электромотоцикл Aurus прошел сертификацию в России

В России сертифицировали электромотоцикл Aurus Merlon

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Электромотоцикл Merlon, разработанный компанией Aurus, успешно прошел сертификацию и получил официальное разрешение на использование (ОТТС) в России, документ о данном достижении имеется в распоряжении РИА Новости. Производитель мотоцикла — государственный научный центр ФГУП «НАМИ». Полученное одобрение дает возможность начать производство и продажи модели на российском рынке.

Мотоцикл оборудован электродвигателем, который может развивать мощность до 64 киловатт (87 лошадиных сил) в течение 30 минут. Его снаряженная масса составляет 625 кг. Согласно сопроводительным чертежам к ОТТС, на мотоцикле будет установлена «люлька». С учетом этой конструкции ширина транспортного средства достигнет 1,9 метра, длина — почти 2,3 метра, а высота — 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что продажи подержанных мотоциклов в России в ноябре 2025 года показали значительный рост — они увеличились на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в ноябре было продано 5,5 тыс. единиц. Среди наиболее популярных марок у россиян оказались Yamaha, Honda и Jawa.

