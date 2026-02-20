Психиатр ответил, нужна ли сертификация центрам для наркозависимых

Реабилитационные центры для наркозависимых необходимо сертифицировать, заявил Lenta.ru врач — психиатр-нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что проблема с отношением к пациентам в рехабах носит системный характер.

Не стоит изобретать велосипед — такие механизмы уже применялись и позволяли выстраивать систему качества без избыточной бюрократии, — заявил Исаев.

Психиатр предложил ввести для подобных центров механизм добровольной сертификации по согласованным стандартам. Также, по его мнению, необходимо создать региональные реестры и способы подтверждения соответствия.

Ранее психиатр Антон Рудковский рассказал, что реабилитационные немедицинские центры не работают с причинами зависимости. Он отметил, что после «лечения» в таких центрах срывы происходят почти сразу.