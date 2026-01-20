Врач оценил эффективность реабилитационных центров

Реабилитационные немедицинские центры не работают с причинами зависимости, рассказал «Вечерней Москве» нарколог и психиатр Антон Рудковский. Он отметил, что после «лечения» в таких центрах срывы происходят почти сразу.

Пока мозг не восстановлен, сила воли не может вылечить зависимость. Лечение начинается с понимания проблемы, работы с нейромедиаторами и восстановления баланса мозга, — рассказал Рудковский.

По словам врача, программы в таких учреждениях построены на идее бессилия и передаче ответственности «высшим силам». Он подчеркнул, что такой подход работает только с последствиями зависимости.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков рассказал, что для предотвращения скандальных ситуаций российские реабилитационные центры необходимо передать под управление Минздрава. По его мнению, главные проблемы связаны с отсутствием контроля за деятельностью рехабов и недостаточной квалификацией сотрудников.