Сертификация премиальных импортных вин в России набирает обороты

В последние два года наблюдается устойчивое увеличение запросов на сертификацию премиальных импортных вин в России, сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в кулуарах совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Ростовской области. Импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским требованиям и сохранении статуса органического производства, пишет РИА Новости.

Особенно с учетом того, что принят и вступает в силу федеральный закон, запрещающий маркировку продукции словами «эко», «био», если отсутствует сертификация. Это касается и зарубежной продукции, — указала Саратцева.

Запрет включает даже надписи на латинице. Судебная практика подтверждает, что оригинальные этикетки с маркировкой eco или bio могут рассматриваться как нарушение прав потребителей.

Ранее сообщалось, что действие системы упрощенной сертификации и маркировки импортных товаров решили продлить на год. Эти правила освобождают импортеров от необходимости предоставлять таможенным органам сертификаты соответствия на запчасти, предназначенные для ремонта уже выпущенной в России готовой продукции, а также на комплектующие, компоненты и сырье.