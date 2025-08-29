День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 02:26

Сертификация премиальных импортных вин в России набирает обороты

Роскачество: зафиксирован спрос на сертификацию премиальных импортных вин

Хорошее недорого вино: советы Хорошее недорого вино: советы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последние два года наблюдается устойчивое увеличение запросов на сертификацию премиальных импортных вин в России, сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в кулуарах совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Ростовской области. Импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским требованиям и сохранении статуса органического производства, пишет РИА Новости.

Особенно с учетом того, что принят и вступает в силу федеральный закон, запрещающий маркировку продукции словами «эко», «био», если отсутствует сертификация. Это касается и зарубежной продукции, — указала Саратцева.

Запрет включает даже надписи на латинице. Судебная практика подтверждает, что оригинальные этикетки с маркировкой eco или bio могут рассматриваться как нарушение прав потребителей.

Ранее сообщалось, что действие системы упрощенной сертификации и маркировки импортных товаров решили продлить на год. Эти правила освобождают импортеров от необходимости предоставлять таможенным органам сертификаты соответствия на запчасти, предназначенные для ремонта уже выпущенной в России готовой продукции, а также на комплектующие, компоненты и сырье.

вино
сертификация
Роскачество
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Немецкий бизнес раскритиковал Мерца за одно решение
От «Спящей красавицы» до Наговицыной: список альпинисток, погибших в горах
Россиянам объяснили, кому молиться за удачный учебный год для детей
Погиб глава правительства хуситов
Четыре здания повреждены в Орловской области из-за атаки ВСУ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 29 августа, царство амброзии
Сербия подтвердила намерение не вредить себе и России
Протесты с красноречивыми плакатами проходят в Вашингтоне
Российский артиллерист сровнял с землей позицию ВСУ
Сертификация премиальных импортных вин в России набирает обороты
Полицейский получил смертельное ранение в Махачкале
Шойгу назвал число находящихся в Афганистане террористов
Семью найденной мертвой на могиле бойца СВО женщины потрясла новая трагедия
Чем известен пик Победы, где пропала Наговицына: чем опасен, сколько трупов
Очевидцы рассказали об атаках ВСУ на Орел
Еще одна женщина выступила против главного прокурора МУС
Шойгу раскрыл планы Запада в отношении Афганистана
В Германии нашли нового причастного к подрыву «Северных потоков»
Российские силы сбили 19 БПЛА за три часа
Очередной эстонский «солдат удачи» ликвидирован на Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.