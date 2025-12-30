Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 14:45

Резервистов могут отправить защищать важные объекты в 2026 году

Путин подписал указ о направлении резервистов на защиту важных объектов в 2026-м

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении резервистов мобилизационного людского резерва для защиты важных объектов. В документе указано, что действовать новая мера начнет в 2026 году. Тех, кто заключил контракт о пребывании в резерве ВС РФ, отправится на сборы.

Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве <...>, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, — говорится в документе.

Согласно указу, Минобороны РФ должно определить перечень воинских частей ВС, которые обеспечат проведение этих мероприятий. Финансирование соответствующих расходов президент указал осуществлять за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для ведомства.

Ранее Путин предупредил главу США Дональда Трампа, что атака беспилотников ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без ответа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что президент обратил внимание американского коллеги на обстоятельства попытки нападения.

