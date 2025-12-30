Резервистов могут отправить защищать важные объекты в 2026 году

Резервистов могут отправить защищать важные объекты в 2026 году Путин подписал указ о направлении резервистов на защиту важных объектов в 2026-м

Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении резервистов мобилизационного людского резерва для защиты важных объектов. В документе указано, что действовать новая мера начнет в 2026 году. Тех, кто заключил контракт о пребывании в резерве ВС РФ, отправится на сборы.

Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве <...>, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, — говорится в документе.

Согласно указу, Минобороны РФ должно определить перечень воинских частей ВС, которые обеспечат проведение этих мероприятий. Финансирование соответствующих расходов президент указал осуществлять за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для ведомства.

