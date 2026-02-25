Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 05:12

В США могут обязать банки собирать данные о гражданах

WSJ: в США хотят обязать банки собирать данные о гражданстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация президента США Дональда Трампа хочет обязать американские банки собирать информацию о гражданстве своих клиентов, передает The Wall Street Journal. В статье говорится, что аппарат рассматривает возможность издать на этот счет президентский указ.

Издание пишет, что это может стать новой мерой в рамках борьбы Вашингтона с нелегальной миграцией, при этом в США нет запрета на открытие счетов неграждан. Банки в США уже обязаны собирать определенную информацию в рамках защиты от отмывания денег и преступлений, в частности, они выясняют данные паспорта и номер социального страхования. Однако в настоящий момент банки не обязаны передавать эти данные властям, уточняется в материале.

Ранее администрация Трампа прекратила масштабную операцию по задержанию нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота), об этом рассказал координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман. Особый режим действовал в городе с конца ноября. На пике в операции было задействовано более 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, включая представителей иммиграционных служб.

США
банки
указы
гражданства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы неочевидные последствия введения ГОСТа для отделки квартир
В Черниговской области удар БПЛА повредил газовую инфраструктуру
«Абьюзер» может попасть в словари русского языка
Садоводам рассказали, какие культуры надо сеять на рассаду в конце февраля
«Стреляют друг в друга»: в США увидели первый признак распада Украины
Стали известны предпочтения россиян по выбору загородного дома
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 февраля
Мошенники придумали новую схему с приставами и ложными штрафами
В США могут обязать банки собирать данные о гражданах
Уиткофф оценил российскую сторону на переговорах по Украине
«Дружба» закончилась: Киев разозлил соседей и остался без света и топлива
Литва передаст Украине 30 ракет
Уменьшение груди, новый имидж, смерть экс-жениха: как живет Алена Водонаева
В ГД захотели расширить льготы на оплату ЖКУ для ряда граждан
Экс-премьер рассказал, кто из релокантов сможет вернуться в Россию
Дмитриев отреагировал на заголовок NYT, оправдывающий педофилию
В России могут изменить срок локализации такси
Социальные пенсии в России вырастут с апреля
Ланьков объяснил, почему его задержали в Риге
Военэксперт ответил, сколько могут продлиться бои за Славянск и Краматорск
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.