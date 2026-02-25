В США могут обязать банки собирать данные о гражданах WSJ: в США хотят обязать банки собирать данные о гражданстве

Администрация президента США Дональда Трампа хочет обязать американские банки собирать информацию о гражданстве своих клиентов, передает The Wall Street Journal. В статье говорится, что аппарат рассматривает возможность издать на этот счет президентский указ.

Издание пишет, что это может стать новой мерой в рамках борьбы Вашингтона с нелегальной миграцией, при этом в США нет запрета на открытие счетов неграждан. Банки в США уже обязаны собирать определенную информацию в рамках защиты от отмывания денег и преступлений, в частности, они выясняют данные паспорта и номер социального страхования. Однако в настоящий момент банки не обязаны передавать эти данные властям, уточняется в материале.

Ранее администрация Трампа прекратила масштабную операцию по задержанию нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота), об этом рассказал координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман. Особый режим действовал в городе с конца ноября. На пике в операции было задействовано более 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, включая представителей иммиграционных служб.