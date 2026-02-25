Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 06:21

«Черные люди — не обезьяны»: демократа вывели из зала во время речи Трампа

Конгрессмена Грина опять вывели из зала с плакатом во время выступления Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американского конгрессмена — демократа Эла Грина снова вывели из зала палаты представителей во время выступления президента США Дональда Трампа, передает NBC News. Политик поднял плакат с надписью «Черные люди — не обезьяны».

Республиканцы пытались заслонить плакат от камер и выхватить его у Грина. Когда нарушителя выводили, сторонники президента скандировали «США».

Грин не впервые пытается сорвать выступление главы Белого дома. Инцидент произошел на фоне ежегодного обращения Трампа к конгрессу.

Ранее стало известно, что так называемый самолет судного дня США Boeing E-4B Nightwatch прибыл к Вашингтону за несколько часов до обращения Трампа к конгрессу. Борт вылетел с базы Барксдейл в Луизиане и через 3,5 часа прибыл на авиабазу Эндрюс.

До этого Трамп заявил: Венесуэла на правах «нового друга и партнера» передала США 80 млн баррелей нефти. По его словам, предполагается, что она будет реализована на мировом рынке.

Кроме того, военная операция США в Карибском бассейне, итогом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в начале января 2026 года, обошлась американскому бюджету почти в $3 млрд (231 млн рублей). В сумму вошли расходы на проведение всей кампании, включая содержание авианосной ударной группы и вспомогательного флота.

