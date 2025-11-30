День матери
30 ноября 2025 в 11:03

Пентагон рискует оказаться «под колпаком» после инцидента в Карибском море

WP: конгрессмены намерены расследовать удар армии США по судну в Карибском море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сенат и палата представителей США намерены расследовать удар американской армии по судну в Карибском море, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. По информации издания, конгрессмены захотели усилить контроль за Пентагоном после сообщений о том, что его глава Пит Хегсет якобы велел убить всех членов экипажа, подозреваемых в контрабанде наркотиков.

Комитеты сената и палаты представителей, возглавляемые республиканцами, заявили, что ужесточат контроль за Пентагоном после сообщения Washington Post о том, что несколько недель назад министр обороны Пит Хегсет отдал устный приказ убить всех членов экипажа на борту судна, подозреваемого в контрабанде наркотиков в Карибском море, — сказано в материале.

В совместном заявлении конгрессмены заявили, что примут двухпартийные меры для сбора полной информации об этом инциденте. Комитет, как они отметили, «привержен обеспечению строгого надзора» за военными операциями в Карибском бассейне.

Ранее сообщалось, что один из четырех танкеров, доставляющих топливо в Венесуэлу, Seahorse трижды не смог попасть в республику из-за американского эсминца USS Stockdale. Отмечается, что судно под флагом Камеруна вело себя необычно: оно два раза пыталось подойти ближе к венесуэльской территории, но оба раза отходило обратно, после чего осталось в Карибском море на малом ходу.

