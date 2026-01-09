Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 21:39

Москвичка едва не выпрыгнула из салона такси из-за панической атаки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Паническая атака пассажирки едва не привела к трагедии во время поездки на такси по МКАД в Москве, сообщает РЕН ТВ. Женщина попыталась выйти из салона на ходу, испугавшись езды в тоннеле.

Таксисту хватило самообладания, чтобы предотвратить беду: он оперативно заблокировал двери и сумел успокоить женщину. Пассажирку также приводили в чувство двое детей, которые находились на заднем сиденье авто.

Ранее психолог и телесно-ориентированный терапевт Гульнара Тайчинова заявила, что корректировка дыхания и переключение внимания на физические ощущения способны купировать приступ панической атаки. По ее словам, это состояние выглядит как внезапный приступ страха. Она отметила, что после того как острая фаза панической атаки пройдет, важно позаботиться о себе и дать нервной системе полностью восстановиться.

Кроме того, психиатр Александр Панов рассказал, что паническая атака отличается от сердечного приступа чувством тревоги. По его словам, чтобы помочь себе во время приступа паники, нужно сосредоточиться на дыхании.

