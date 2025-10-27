Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 04:00

Психолог описала план действий при панической атаке

Психолог Тайчинова: дыхательная практика поможет справиться с панической атакой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Корректировка дыхания и переключение внимания на физические ощущения способны купировать приступ панической атаки, заявила NEWS.ru психолог и телесно-ориентированный терапевт Гульнара Тайчинова. По ее словам, это состояние выглядит как внезапный приступ страха.

Паническая атака выглядит как внезапный приступ страха, сопровождаемый учащенным сердцебиением, потливостью, ощущением нехватки воздуха и плохими предчувствиями. Это иррациональное состояние, когда реальной опасности для жизни нет. Первое правило самопомощи при панической атаке — перевести внимание с пугающих симптомов на простые действия. Сделайте медленный глубокий выдох на шесть счетов и только потом медленно вдохните. Делайте это также на шесть счетов. Такое дыхание успокаивает сердцебиение, а счет отвлекает мозг от паники. Также можно попробовать отвлечься физическими действиями, — пояснила Тайчинова.

Она отметила, что после того как острая фаза панической атаки пройдет, важно позаботиться о себе и дать нервной системе полностью восстановиться. По ее словам, для этих целей можно выпить чай с ромашкой либо принять теплый душ.

Когда паника отступит, позаботьтесь о себе: выпейте чай с ромашкой или мятой, примите теплый душ. Если хочется спать — ложитесь. Если уснуть не получается, включите расслабляющую музыку или медитацию. Часто повторяющиеся панические атаки могут быть симптомом расстройства. Поэтому если вы замечаете, что вам сложно сосредоточиться на домашних и рабочих делах, появились бессонница, кошмары, страх за себя и близких, с которым не получается совладать, обратитесь за помощью к специалисту, — резюмировала Тайчинова.

Ранее психиатр Александр Панов рассказал, что паническая атака отличается от сердечного приступа чувством тревоги. По его словам, чтобы помочь себе во время приступа паники, нужно сосредоточиться на дыхании.

психологи
советы
здоровье
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог назвал главное препятствие в поиске работы после 40 лет
Раскрыт размер средней социальной пенсии в России
Юрист ответил, чем может обернуться выбрасывание просроченных таблеток
Смертельное ДТП с автокраном произошло на Камчатке
Налет десятков дронов на Москву 27 октября: последние новости, что известно
Слова о Путине и об Украине, анорексия, личная жизнь: где сейчас Чурикова
Россиянам рассказали, как правильно оборудовать дачную печь
Вертолет и истребитель ВМС США разбились в Тихом океане
Психолог описала план действий при панической атаке
Стало известно, ожидать ли в России резкого роста случаев гриппа и ОРВИ
Два аэропорта в Московской области прекратили работу
Названы главные ошибки россиян во время ремонта
Атака БПЛА на жилой дом в Донецке привела к жертвам
Назван способ борьбы с любителями оставлять хлам на лестничной клетке
Силы ПВО сбили десятки БПЛА, летевших в сторону Москвы
«Фиговый листок»: аналитик нашел объяснение санкциям против России
Граница с Россией стала новой достопримечательностью Финляндии
Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Яркая вспышка в небе обесточила часть города на Украине
Жизнь после развода, отношения с Кридом, эмиграция: где сейчас Нюша
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.