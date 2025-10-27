Психолог описала план действий при панической атаке

Корректировка дыхания и переключение внимания на физические ощущения способны купировать приступ панической атаки, заявила NEWS.ru психолог и телесно-ориентированный терапевт Гульнара Тайчинова. По ее словам, это состояние выглядит как внезапный приступ страха.

Паническая атака выглядит как внезапный приступ страха, сопровождаемый учащенным сердцебиением, потливостью, ощущением нехватки воздуха и плохими предчувствиями. Это иррациональное состояние, когда реальной опасности для жизни нет. Первое правило самопомощи при панической атаке — перевести внимание с пугающих симптомов на простые действия. Сделайте медленный глубокий выдох на шесть счетов и только потом медленно вдохните. Делайте это также на шесть счетов. Такое дыхание успокаивает сердцебиение, а счет отвлекает мозг от паники. Также можно попробовать отвлечься физическими действиями, — пояснила Тайчинова.

Она отметила, что после того как острая фаза панической атаки пройдет, важно позаботиться о себе и дать нервной системе полностью восстановиться. По ее словам, для этих целей можно выпить чай с ромашкой либо принять теплый душ.

Когда паника отступит, позаботьтесь о себе: выпейте чай с ромашкой или мятой, примите теплый душ. Если хочется спать — ложитесь. Если уснуть не получается, включите расслабляющую музыку или медитацию. Часто повторяющиеся панические атаки могут быть симптомом расстройства. Поэтому если вы замечаете, что вам сложно сосредоточиться на домашних и рабочих делах, появились бессонница, кошмары, страх за себя и близких, с которым не получается совладать, обратитесь за помощью к специалисту, — резюмировала Тайчинова.

Ранее психиатр Александр Панов рассказал, что паническая атака отличается от сердечного приступа чувством тревоги. По его словам, чтобы помочь себе во время приступа паники, нужно сосредоточиться на дыхании.