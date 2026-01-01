Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 21:57

Готовлю салат «Ешь и худей» — сочный, хрустящий и идеальный для правильного питания: витаминная бомба в тарелке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется чего-то легкого, сочного и очень полезного, этот салат — идеальное решение. Он готовится за минуты из доступных продуктов, не требует майонеза и дарит чувство сытости без тяжести. Идеальный перекус или дополнение к ужину.

Свежую капусту (около 200–300 г) тонко шинкую, перекладываю в глубокую миску и слегка мну руками с щепоткой соли, чтобы она стала мягче и дала сок. Лук (1 шт.) очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Сладкий перец (1 шт.) очищаю от семян и режу соломкой. Сырую свеклу (1 шт.) очищаю и натираю на крупной терке для корейских салатов или тонко шинкую соломкой. В миску с капустой добавляю нарезанный лук, перец, натертую свеклу, готовую морковь по-корейски (примерно 100–150 г), консервированный зеленый горошек (полбанки, жидкость сливаю) и много свежей зелени (петрушка, укроп). Для заправки в отдельной чашке смешиваю растительное масло (3 ст. л.) с чесноком (2 зубчика), пропущенным через пресс, солью и черным перцем по вкусу. Заливаю заправкой овощи и тщательно, но аккуратно все перемешиваю руками или ложками, чтобы каждый кусочек покрылся маслом. Даю салату постоять 10–15 минут при комнатной температуре для пропитки, после чего можно сразу подавать.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Срок годности майонезных салатов: когда надо выкинуть оливье, селедку под шубой и «Мимозу»
Общество
Срок годности майонезных салатов: когда надо выкинуть оливье, селедку под шубой и «Мимозу»
Понравился бы Путину: мы попросили ИИ создать салат, который бы пришелся по вкусу президенту России, — вот что получилось
Общество
Понравился бы Путину: мы попросили ИИ создать салат, который бы пришелся по вкусу президенту России, — вот что получилось
Горячее для уютного семейного ужина: квашеная капуста с мясом в духовке
Общество
Горячее для уютного семейного ужина: квашеная капуста с мясом в духовке
Кефир, мука и ложка арахисовой пасты! Пеку заливной пирог «Щелкунчик» — хрустит снаружи, а внутри плавится
Общество
Кефир, мука и ложка арахисовой пасты! Пеку заливной пирог «Щелкунчик» — хрустит снаружи, а внутри плавится
Врач объяснила, при каких условиях уколы для похудения бесполезны
Здоровье/красота
Врач объяснила, при каких условиях уколы для похудения бесполезны
салаты
рецепты
советы
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Финляндии высказался об отношениях с Россией
Бастрыкин взял под контроль расследование драки со стрельбой в Подольске
Бывший футболист «Спартака» скончался в реанимации
Российского хоккеиста признали лучшим новичком НХЛ в декабре
Российская армия ликвидировала командира батальона теробороны ВСУ
Следователи сделали важное заявление по теме атак ВСУ на Россию
Посольство запросило данные о пострадавших в пожаре в Швейцарии россиянах
Раскрыты страшные последствия протестов в Иране
В российском регионе БПЛА ВСУ повредили ЛЭП
Киев целенаправленно ударил по мирным гражданам в Херсонской области
Зеленский анонсировал важную встречу западных военных
Глава разведки одной страны принял Умерова
В Чехии сменили риторику в адрес Украины
В Кремле раскрыли, что сказал Сальдо Путину после атаки ВСУ на Хорлы
Раскрыты подробности об эвакуированных из Хорлов в Крым пациентах
В Петербурге ребенок чуть не лишился кисти из-за фейерверка
Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты в новогоднюю ночь
Президент Швейцарии сделал первое заявление после пожара в Кран-Монтане
Россиянин пришел на концерт Rammstein и «поймал» лицом торт от барабанщика
Путин продлил особый порядок учета голосов «недружественных» акционеров
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.