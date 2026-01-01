Готовлю салат «Ешь и худей» — сочный, хрустящий и идеальный для правильного питания: витаминная бомба в тарелке

Когда хочется чего-то легкого, сочного и очень полезного, этот салат — идеальное решение. Он готовится за минуты из доступных продуктов, не требует майонеза и дарит чувство сытости без тяжести. Идеальный перекус или дополнение к ужину.

Свежую капусту (около 200–300 г) тонко шинкую, перекладываю в глубокую миску и слегка мну руками с щепоткой соли, чтобы она стала мягче и дала сок. Лук (1 шт.) очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Сладкий перец (1 шт.) очищаю от семян и режу соломкой. Сырую свеклу (1 шт.) очищаю и натираю на крупной терке для корейских салатов или тонко шинкую соломкой. В миску с капустой добавляю нарезанный лук, перец, натертую свеклу, готовую морковь по-корейски (примерно 100–150 г), консервированный зеленый горошек (полбанки, жидкость сливаю) и много свежей зелени (петрушка, укроп). Для заправки в отдельной чашке смешиваю растительное масло (3 ст. л.) с чесноком (2 зубчика), пропущенным через пресс, солью и черным перцем по вкусу. Заливаю заправкой овощи и тщательно, но аккуратно все перемешиваю руками или ложками, чтобы каждый кусочек покрылся маслом. Даю салату постоять 10–15 минут при комнатной температуре для пропитки, после чего можно сразу подавать.

