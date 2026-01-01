В российском регионе БПЛА ВСУ повредили ЛЭП

БПЛА ВСУ повредили линию электропередачи в селе Ясные Зори Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет.

В Белгородском округе село Ясные Зори атаковано двумя беспилотниками. Повреждена линия электропередачи — в части села временно отсутствует электроснабжение, — заявил Гладков.

По его словам, также пострадали одно жилое помещение многоквартирного дома и оконные конструкции индивидуального жилого строения. В населенном пункте Стрелецкое вследствие удара фрагментов уничтоженного дрона возник пожар в хозяйственной постройке возле жилища, однако прибывшие пожарные оперативно справились с огнем. Помимо прочего, в районе поселка Разумное беспилотный аппарат нанес ущерб коммерческой недвижимости, повредив облицовку здания и окна.

Ранее Гладков писал, что двое мирных жителей, включая ребенка, получили ранения при атаке украинского дрона в Белгородской области. Беспилотник нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, пострадавшим была оказана медицинская помощь.