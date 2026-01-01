Посольство запросило данные о пострадавших в пожаре в Швейцарии россиянах

Посольство России в Швейцарии связалось с местными властями, чтобы выяснить, пострадали ли российские граждане при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, сообщает ТАСС. В диппредставительстве уточнили, что данные запрошены у компетентных швейцарских органов.

Посольство России оперативно связалось с компетентными швейцарскими органами. Ожидаем от них развернутой информации о пострадавших российских гражданах, если таковые имеются, — говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве также отметили, что идентификация жертв и пострадавших продолжается. Сейчас уточняют число погибших и пострадавших, их личности и гражданство.

Пожар в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана привел к массовым жертвам. По данным полиции, около 100 человек получили ранения, в основном тяжелые.

Позднее президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар в Кран-Монтане одной из самых страшных трагедий в истории страны. В связи с произошедшим был объявлен пятидневный траур с приспущенными флагами. По предварительным данным, число жертв достигло около 40 человек.