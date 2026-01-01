Президент Швейцарии сделал первое заявление после пожара в Кран-Монтане Президент Швейцарии назвал пожар в Кран-Монтане одной из самых страшных трагедий

Пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана стал одной из самых страшных трагедий в истории Швейцарии, заявил президент Ги Пармелен. Он уточнил, что из-за произошедшего в стране флаги будут приспущены на пять дней, передает The New York Times. При ЧП погибли около 40 человек.

Пожар, произошедший прошлой ночью в баре в Кран-Монтане, является одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо происходили в нашей стране, — отметил Пармелен.

По словам главы государства, то, что должно было стать моментом радости, обернулось ночью траура и затронуло не только Швейцарию, но и другие страны. Он подчеркнул, что трагедия произошла в месте, которое обычно ассоциируется с жизнью и радостью, и именно этот резкий контраст он назвал жестокой иронией.

Ранее очевидица пожара рассказала, что большинство посетителей бара были молодыми людьми в возрасте от 15 до 20 лет. По ее словам, люди оказались заблокированы в помещении, когда началась паника. Все бросились к выходам, однако из подвального помещения наружу вели лишь несколько узких лестниц.