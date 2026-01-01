Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 21:00

В Кремле раскрыли, что сказал Сальдо Путину после атаки ВСУ на Хорлы

Песков: Путин заслушал доклад Сальдо об атаке ВСУ в Херсонской области

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выслушал телефонный доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы и о ходе следствия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, руководитель региона также проинформировал, что данные о погибших будут публиковаться по мере их опознания следственной группой, передает ТАСС.

Владимир Сальдо по телефону доложил президенту Путину о ситуации в Херсонской области после террористической атаки киевского режима, — заявил Песков.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник обратил внимание на тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении говорил о мире, а беспилотники ВСУ в этот момент атаковали кафе в Херсонской области. По мнению дипломата, это явное противоречие между словами и делами украинского руководства.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что атака на Херсонскую область вновь доказывает абсолютное пренебрежение украинских властей человечностью. Он подчеркнул, что боль и несправедливость произошедшего не поддаются описанию.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Владимир Сальдо
атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
