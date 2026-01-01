ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу под Херсоном в новогоднюю ночь, ВС РФ мощно ударили по военным объектам на Украине, продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Киев устроил теракт в Херсонской области на Новый год

Три украинских беспилотника ударили по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области, заявил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, погибли более 24 человек, в том числе один ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали, уточнил он.

«Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. <...> Многие сгорели заживо», — отметил губернатор.

По данным Сальдо, один из украинских БПЛА был оснащен зажигательной смесью, пожар на площади 500 «квадратов» удалось ликвидировать лишь под утро. Удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов, добавил глава региона.

«Идет идентификация [личностей], тела полностью практически сгорели. Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара — остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов», — сказал Сальдо.

В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим. По словам губернатора, весь регион скорбит вместе с семьями умерших.

Разрушенные здания после удара БПЛА ВСУ в селе Хорлы Фото: Пресс-служба губернатора Херсонской области/РИА Новости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила организаторов атаки беспилотников на Херсонскую область с гестаповцами, заявив, что они являются садистами и военными преступниками. Она подчеркнула, что никто из них не избежит ответственности, а все причастные к ударам по мирным жителям будут найдены.

«Они не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов — гестаповцев», — отметила Симоньян.

Удар ВСУ по Хорлам можно сравнить с трагедией в белорусской деревне Хатынь, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в марте 1943 года фашисты «и их прихвостни» умышленно сожгли этот населенный пункт и его жителей.

«И в эту новогоднюю ночь в Херсонской области похожим образом умышленно и жестоко убили мирных людей», — подчеркнул Медведев.

Атаку украинских военнослужащих на обычных граждан под Новый год политик назвал зверством, подлостью и цинизмом. Он отметил, что нормальному человеку не хватит слов, чтобы подобрать более точное определение случившейся трагедии.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что ВС РФ не применят ракету «Орешник» в качестве ответа на удар ВСУ по Херсонской области. Он не исключил, что возмездием станет уничтожение крупных логистических узлов ВСУ, в том числе в районе Одессы.

«„Орешник“ в данной ситуации, по-моему, не то средство, которым надо отвечать. Киев провоцирует Россию, чтобы расчехлили „Орешник“. Скорее всего, ответ будет более жестким. Известно, откуда прилетели эти дроны. По этим местам, по местам складирования будет нанесен удар, а также удары по крупным логистическим центрам, в том числе в районе Одессы и железнодорожных узлов», — резюмировал Липовой.

Фото: МО РФ

Российские бойцы отомстили ВСУ за попытку атаковать резиденцию Путина

ВСУ в ночь на 29 декабря пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Все украинские БПЛА были уничтожены российскими силами ПВО. Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне попытки удара заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине, а действия Киева не останутся без ответа. По словам министра, цели для контрударов уже выбраны.

По сведениям военного блогера Олега Царева, в ночь на 31 декабря множественные цели были поражены в Киеве и области.

«На левом берегу Киева продолжаются экстренные отключения после обстрела в ночь на субботу. Частично обесточен город Белая Церковь», — сообщил он.

Также, по информации Царева, военные цели были поражены в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Порядка 17 ударов было нанесено по объектам военной и критической инфраструктуры в Одессе в период с 30 на 31 декабря, добавил координатор российского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Районы: Одесса, Одесский район, пригород Одессы, Маяки. Пораженные цели: ангары с техникой и автотранспортом в пригороде Одессы (в том числе направление поселка Дачное), склады и логистические площадки в районе Маяков, пункты временного размещения и обслуживания БПЛА, элементы ПВО, работавшие в активном режиме», — заявил он.

В Николаевской области, по сведениям подпольщика, были поражены места дислокации подразделений ВСУ, артиллерийские установки и расчеты, склады боеприпасов, в Черкасской — логистический узел, в Черниговской — пункты размещения ВСУ, в Полтавской — аэродромная инфраструктура.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсеру «Ласкового мая» грозит СИЗО?

Таганский суд Москвы избрал продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать Разину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции в РФ или его задержания на российской территории», — огласила решение судья.

Уголовное дело против продюсера было возбуждено в 2021 году. Следствие считает, что Разин присвоил средства, которые должны были поступать поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионных отчислений за исполнение песен. Вдова Кузнецова признана потерпевшей по делу.

Согласно экспертизе, сумма ущерба пока оценивается в 500 млн рублей, но она может измениться. Разин покинул территорию России сразу после возбуждения против него уголовного дела. Музыкант в настоящее время находится в американском штате Флорида.

