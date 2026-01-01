Новый год — 2026
01 января 2026 в 13:07

В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура из-за удара ВСУ

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах, заявил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. По его словам, весь регион скорбит вместе с семьями умерших.

2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, — написал Сальдо.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что атака украинских беспилотников на Херсонскую область укрепляет решимость России достичь всех целей специальной военной операции в кратчайшие сроки. По ее словам, произошедшее доказывает правоту изначально заявленных требований. Матвиенко подчеркнула, что украинское руководство знало о присутствии в местах ударов мирных отдыхающих, включая семьи с детьми.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев назвал эту атаку немыслимой трагедией. Он охарактеризовал действия ВСУ как преступление чудовищных злодеев. От имени всех жителей области руководитель выразил соболезнования и предложил Херсонской области всю необходимую помощь.

Владимир Сальдо
Херсонская область
ВСУ
траур
